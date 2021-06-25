新冠肺炎｜20機構獲政府認可作抗體檢測

政府公布抗體測試認可私營檢測機構名單，涉及20間，首階段下周三(30日)實施，政府發言人表示，接受血清檢測純屬自願性質並須自費進行，名單稍後或會有調整。

獲認可私營檢測機構名單包括20間醫院和化驗所包括有嘉諾撒醫院、駿嶺生物科技、香港(CH)病理檢驗中心、健康化驗中心、港怡醫院臨床病理學、香港港安醫院–荃灣、香港港安醫院–司徒拔道、香港浸信會醫院 – 生化病理學、香港體檢及醫學診斷中心、香港分子病理檢驗中心、香港養和醫院臨床病理部、金域檢驗(香港)、安球醫學化驗所有、栢立醫學化驗室、寶血醫院(明愛)、Prenetics、仁安醫院病理部、基督教聯合那打素醫學診斷服務-病理化驗部、雅士能基因科技有、以及卓健醫療服務。上述獲認可的抗體測試將使用從靜脈抽取的血液進行血清檢測。

認可抗體測試必須符合指定條件，包括在3個月內進行，按規定格式列印報告，或上載至政府將推出的電子系統。

放寬已接種疫苗抵港人士檢疫期第一階段30日實施

政府早前採納聯合科學委員會的建議，擬放寬已接種疫苗的抵港人士的檢疫期至7日。政府計劃第一階段安排將於6月30日落實。市民可於離境前於本港接受獲認可抗體測試，相關的結果證明可於回港時用作實施強制檢疫要求。視乎相關配套安排的落實進度及最新的疫情發展，政府將於7月內實施第二階段安排，在機場為抵港人士提供自費的第二階段抗體測試服務。有關措施的具體安排將於稍後公布。