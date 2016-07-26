新冠肺炎｜22個地點納強檢 澳門回港易女童到訪入境大樓7樓今日停開 (附日期時間)

澳門一家四口確診新冠肺炎，帶有Delta變種病毒，家庭中的12歲妹妹上月曾到西安交流，同房的13歲女童周一(2日)隨父母經「回港易」抵港，其後入住的酒店及到訪的地方昨晚納入強制檢測公告，而女童前日(3日)曾到訪灣仔入境事務大樓7樓，該層今日的其他簽證及入境許可組辦事處及e-道登記處，今日暫停服務，明日(6日)才恢復正常。另外，本港一名初步確診43歲燒焊男工懷疑「復陽」，為安全起見其居住大廈及曾到訪地點需要納入強檢公告。

食衛局表示，相關指明人士需要在8月6日或之前完成病毒測試；若在8月2日至4日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

43歲燒焊男工曾到訪並納入強檢地點：

⚫ 灣仔皇后大道東248號合約編號RWCN21003802的地盤工地：7月12日至8月3日逗留超過1小時

⚫ 灣仔肇堅里合約編號RWCN21003380的地盤工地：7月12日至8月3日逗留超過1小時

⚫ 葵芳商場1樓「銀龍粉麵茶餐廳」：7月12日、7月16至17日、7月19至20日、7月23至24日、7月26日、7月29日至31日或8月2至3日，上午7時至中午12時逗留超過1小時

⚫ 葵芳邨葵仁樓：7月12日、7月16至17日、7月19至20日、7月23至24日、7月26日、7月29日至31日或8月2至3日，上午7時至9時逗留超過1小時

⚫ 深水埗石硤尾街「醉上海」：7月29日下午7時至午夜12時逗留超過1小時

⚫ 葵涌葵義路「葵芳文娛遊戲機中心」：7月25日下午3時至8時逗留超過1小時

⚫ 灣仔保和大廈「翠苑甜品專家」：7月31日下午3時至8時逗留超過1小時

⚫ 葵涌葵義路「皇雀會」：7月31日下午7時至午夜12時逗留超過1小時

⚫ 葵芳新都會廣場2座41樓4104室「Kevin Chan CLM HK Healthcare Centre Ltd.」：7月20日下午6時至8時逗留超過1小時

⚫ 葵芳葵涌廣場2樓「小雨天」：7月20日下午7時至午夜12時逗留超過1小時

⚫ 石硤尾邨「大快活」：7月19日下午7時至午夜12時逗留超過1小時

⚫ 葵涌葵義路「龍寶酒家」：7月18日上午10時至下午3時逗留超過1小時

⚫ 深水埗汝州街「和味餐室」：7月15日下午3時至8時逗留超過1小時

⚫ 灣仔胡忠大廈2樓「大快活」：7月15日上午11時至下午4時逗留超過1小時

⚫ 西長洲靈灰安置所(第四期)：8月1日上午8時至下午2時逗留超過1小時

13歲澳門回港易女童曾到訪並納入強檢地點：

⚫ 港珠澳大橋香港口岸跨境穿梭巴士落客區(入境層)：8月2日中午12時至下午4時逗留超過1小時

⚫ 港珠澳大橋香港口岸南面公共運輸交匯處：8月2日中午12時至下午4時逗留超過1小時

⚫ 灣仔入境事務大樓7樓：8月3日上午11時至下午4時逗留超過1小時

⚫ 灣仔謝斐道「樂樺工房」：8月3日中午12時至下午2時逗留超過1小時

⚫ 佐敦遠東商業大廈地庫「惠康」：8月3日下午2時至6時逗留超過1小時

⚫ 佐敦寶安商業大廈「萬寧」：8月3日下午2時至6時逗留超過1小時

⚫ 尖沙咀美麗華商場1期地下「牛角 Buffet」：8月2日下午6時至10時逗留超過1小時

食衛局提醒，已完成接種新冠疫苗的人士亦須接受上述強制檢測。另外，若在進行強制檢測期間的任何時間，三號或以上熱帶氣旋警告信號懸掛，或紅／黑色暴雨警告信號或政府公布的「超強颱風後的極端情況」生效，進行強制檢測的期間將會延長一天。

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