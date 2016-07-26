新冠肺炎｜26間學校被納入強制檢測公告

本港今日(20日)多26個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在9月22日或之前完成病毒測試。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於9月24日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶，幼童可以糞便樣本進行檢測。食物及衞生局表示，受檢人士若在9月18日至9月20日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

強制檢測公告指明的幼兒學校

1. 黃大仙天主教甘霖幼稚園

2. 馬鞍山崇真會美善幼稚園(馬鞍山)

3. 北角高主教書院幼稚園部

4. 長沙灣香港保護兒童會長沙灣幼兒學校

5. 荔枝角保良局譚華正夫人幼稚園

6. 油麻地香港保護兒童會滙豐銀行慈善基金幼兒學校

7. 將軍澳循道衛理幼稚園

8. 大埔循道衛理幼稚園

9. 將軍澳基督教宣道會香港區聯會將軍澳宣道幼稚園

10. 牛頭角王石崇傑紀念中心

11. 屯門珈琳幼稚園(屯門分校)

12. 鑽石山靈糧幼稚園

13. 荃灣中華基督教會福幼幼稚園/幼兒中心

14. 上水新界婦孺福利會上水幼兒學校

15. 大埔富亨浸信會呂郭碧鳳幼稚園

16. 藍田基督教家庭服務中心德田幼稚園/幼兒園

17. 九龍塘基督教挪威差會主辦信義中英文幼稚園

18. 將軍澳比華利中英文幼稚園/比華利國際幼兒園

19. 粉嶺新界婦孺福利會粉嶺幼兒學校

20. 粉嶺嘉寶中英文幼稚園(粉嶺)

21. 馬鞍山香港中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園

另外，凡於9月7日至20日期間，曾為以下指明級別學生及曾面授該等指明級別學生的老師，須於9月22日或之前接受檢測：

1. 大圍東華三院冼次雲小學二年級

2. 石塘咀聖公會聖彼得小學三年級

3. 鑽石山真鐸學校一年級

4. 九龍塘畢架山小學二年級

5. 屯門保良局梁周順琴小學一年級