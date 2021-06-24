新冠肺炎｜3個指明地方被納入強制檢測公告 (附名單)

本港今日(24日)多3個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在6月26日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在6月22日至6月24日期間已進行檢測，或已完成接種新冠疫苗，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

於6月11日至6月24日期間，曾身處下列學校逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，必須於6月26日或之前接受檢測，若使用衞生防護中心派發的樣本樽進行檢測，則須於6月28日或之前交回：

⚫ 沙田沙角邨金鶯樓地下1-13號基督教宣道會沙田幼兒學校

此外，下列學校指明班級及6月11日至6月24日期間曾面授該等班級學生的教師，包括但不限於全職、兼職和替假老師，須於6月26日或之前接受檢測：

⚫ 觀塘區順安邨第二號校舍迦密梁省德學校四年級

⚫ 跑馬地大坑道336號瑪利曼小學二年級

當局解釋，由於3間學校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案，而有關疾病與新型肺炎相似，為謹慎起見，已把1間學校及2間學校的指明級別納入強制檢測公告。