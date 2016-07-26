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新冠肺炎｜32歲男初步陽性　疑樣本受疫苗病毒污染
7 小時前
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新冠肺炎衛生防護中心袁國勇歐家榮
新冠肺炎｜32歲男初步陽性　疑樣本受疫苗病毒污染
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涉事的張永發醫生診所，有替市民接種科興疫苗服務。(陳奕釗攝)

本港懷疑有本地確診個案，32歲在金鐘工作男子初步陽性，由於他早前到過鴨脷洲海怡半島海怡廣場張永發醫生診所，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日與衛生署職員到該處視察。袁國勇視察後表示，相信有關個案的樣本是受到疫苗病毒污染。

袁國勇指，該男子周一傍晚曾到診所，讓醫生取咽喉拭子，惟該診所亦曾為4人接種科興的滅活疫苗，雖然醫生在打針和採樣後已立即洗手，亦有用酒精清潔枱面，但疫苗中滅活病毒的核酸可能殘留在桌面上，抑或醫生抽疫苗入針時，有殘餘疫苗在空氣飄流或彈到其他地方，因而有可能污染樣本。他相信個案是假陽性，建議診所取樣與打針位置分開，而且每次打完針後均用漂白水清潔，才能破壞病毒核酸。

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袁國勇表示，該名初步陽性的32歲男子，懷疑其樣本受疫苗病毒污染。(直播截圖)

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，該名32歲男子其樣本初步呈陽性，惟入院後呈陰性，他無病徵，過去兩周主要在金鐘上班，曾外出用膳，但無接觸過高危人士，亦無去過高危地方，病毒CT值低，目前有30名密切接觸者，包括家人及緊密接觸人士，已經安排進行隔離。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜32歲男檢測呈初步陽性-疑樣本受疫苗病毒污染-281050
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