新冠肺炎｜37歲港婦澳門確診 初步列為復陽

澳門日前有兩名隔離酒店保安員確診新冠肺炎，隨即進入預防狀態。澳門衞生當局今日(27日)公布，37歲香港婦人在當地金寶來酒店接受醫學觀察期間確診，列為澳門第67宗確診個案，並經分析後懷疑為「復陽」可能性極大。

患者上周日(19日)從香港入境澳門，入住金寶來酒店接受醫學觀察，最初病毒檢測呈陰性，直至本周日(26日)採樣結果呈弱陽性，CT值38.5、病毒量極低，當局遂再替其採樣檢測，同樣呈弱陽性，CT值41。

患者打齊兩針科興疫苗

女患者於今年4月9日至7月10日期間，曾到訪杜拜、埃及、克羅地亞及黑山，並曾於3月10日和4月8日接種兩劑科興疫苗。患者抗體測試顯示IgM陰性、IgG陽性，當局相信她並非近期感染，而且沒病徵、病毒量低，故初步判斷為復陽個案。

澳門當局提到，未來數天將每日為其進行病毒核酸檢測，若病毒量仍維持低水平，甚至呈陰性，便可證實屬復陽個案；若病毒量上升，便需考慮其是否為近期感染，以進行下一步觀察和分析。

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