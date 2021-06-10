新冠肺炎｜5個指明地方被納入強制檢測公告 (附名單)

本港今日(10日)多5個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在6月12日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在6月8日至6月10日期間已進行檢測，或已完成接種新冠疫苗，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

於5月28日至6月10日期間，曾身處下列學校逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，必須於6月12日或之前接受檢測，若使用衞生防護中心派發的樣本樽進行檢測，則須於6月14日或之前交回：

⚫ 銅鑼灣東院道7號聖公會幼稚園

⚫ 深水埗窩仔街石硤尾邨第23座1樓201-218號香港基督教服務處石硤尾幼兒學校

此外，下列學校指明班級及5月28日至6月10日期間曾面授該等班級學生的教師，包括但不限於全職、兼職和替假老師，須於6月12日或之前接受檢測：

⚫ 油塘油塘邨第2期福建中學附屬學校一年級

⚫ 將軍澳學林里8號東華三院王余家潔紀念小學四年級

⚫ 屯門一區田景邨中華基督教會蒙黃花沃紀念小學一年級

當局解釋，由於5間學校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案，而有關疾病與新型肺炎相似，為謹慎起見，已把2間學校及3間學校的指明級別納入強制檢測公告。