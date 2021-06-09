新冠肺炎｜5個指明巴士路線及地方被納入強制檢測公告 (附名單)

本港今日(9日)多5個指明交通工具及地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在6月11日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在6月7日至6月9日期間已進行檢測，或已完成接種新冠疫苗，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

食衞局指，任何在5月12至14、17至18、20至21、24至28、31日，以及本月1及2日的早上7時至7時30分期間，曾經乘搭往返天水圍嘉湖山莊麗湖居至港鐵天水圍站居民巴士NR955線的乘客或員工，需要在6月11日或之前接受強制檢測。

學校方面，於5月27日至6月9日期間，曾身處東涌富東邨富東廣場3樓301室香港聖公會東涌幼兒學校逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，必須於6月11日或之前接受檢測，若使用衞生防護中心派發的樣本樽進行檢測，則須於6月13日或之前交回。

此外，下列學校指明班級及5月27日至6月9日期間曾面授該等班級學生的教師，包括但不限於全職、兼職和替假老師，須於6月11日或之前接受檢測：

⚫ 元朗欖口村路21號南元朗官立小學四年級

⚫ 鰂魚涌海澤街8號香港嘉諾撒學校一年級

⚫ 北角炮台山道19號炮台山循道衛理中學三年級

當局解釋，由於早前1宗涉及N501Y變異病毒株的確診個案曾多次乘搭1條居民巴士路線，相關人士須接受強制檢測。另外，由於4間學校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案，而有關疾病與新型肺炎相似，為謹慎起見，已把1間學校及3間學校的指明級別納入強制檢測公告。