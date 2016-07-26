新冠肺炎｜5日3免檢疫機師確診 專家倡酒店隔離7日

本港昨再多一名獲豁免檢疫、曾入社區的國泰貨機機師確診，為5日來第三宗由德國法蘭克福抵港的同類個案。國泰表示，自本月1日起曾逗留法蘭克福的機組人員，返港後要強制檢疫21日。政府專家顧問許樹昌就形容，港府當務之急是收緊豁免檢疫安排，倡以7日強制檢疫取代現時毋須檢疫的「自我監察」。

昨日新增的輸入個案是53歲男機師(#12387)，他上周日(7日)從法蘭克福抵港後返回大角咀凱帆軒1座寓所，上周四(11日)接種第三劑復必泰新冠疫苗，翌日檢測呈陽性。凱帆軒1至3座前晚被「封區」檢測，沒有發現新個案。國泰航空昨確認，為配合衛生當局要求，自11月1日起曾於法蘭克福逗留的機組人員，返港後都必須到政府檢疫中心隔離21日，並將就機組人員回港後接受醫學監察及每日檢測的安排發布指引。

早前國泰兩名病毒量高的機師，進入社區後確診，身兼中大呼吸系統科講座教授的許樹昌在一個專訪中認為，個案造成爆發的機會不大，但警告並非每次都這麼幸運，形容這反映收緊豁免檢疫安排「迫在眉睫」。他指，大部分機組人員已打針，感染後大多只有輕微病徵甚至沒有，但病毒仍可在社區傳播，促港府要求他們檢疫7日。

另外，港府8月底逐步容許打齊針外傭來港，勞工及福利局長羅致光昨在網誌表示，過去兩個月抵港外傭確診率有下降趨勢，政府會持續觀察菲律賓和印尼的疫情、疫苗接種率等情況，調整輸入外傭進度。政府昨亦宣布，今日起碼頭前線人員離開遠洋貨船後的21日內，需要每日檢測，已完成接種疫苗的則可3日一次；船舶服務業人員則下周一實施同樣安排。

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