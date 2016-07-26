新冠肺炎｜50歲機場職員初步確診 黃大仙金鳳街1-3號封區強檢

政府今日引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》(第599J章)，作出限制與檢測宣告，自晚上7時半時起將黃大仙金鳳街1-3號列為「受限區域」，政府於「受限區域」內設立臨時採樣站，區域內的人須於明日凌晨零時前接受新冠病毒檢測。政府目標在明早約7時完成強制檢測行動。

衛生防護中心指，一名50歲機場男職員初步確診感染新冠肺炎，亦驗出帶有L452R變異病毒株，源頭不明，他居於上址。他在香港國際機場擔任搬運工作，主要於停機坪工作，最後上班日期為今天，近期無外遊紀錄。

病人昨日遵從政府就涉及個案11902(確診的機場男地勤，帶L452R變種病毒株)的工作處所而進行的強制檢測，其提交樣本結果呈初步陽性，並確認帶有L452R變異病毒株，對N501Y和E484K則呈陰性。病人表示並不認識個案11902。該病人曾於本月1日接種首劑復必泰新冠疫苗。