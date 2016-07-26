新冠肺炎｜51日零本地個案恐斷纜 機場工初確染變種

連續51日「零本地確診」的紀錄恐斷纜！衛生防護中心昨晚公布，一名打齊針的機場貨運站員工，在恆常檢測中驗出初步陽性、帶有L452R變異病毒株，暫列作源頭未明的初步確診個案，其在大圍所居住的大廈昨晚被當局圍封，強制居民接受檢測。另昨日新增8宗確診，全屬完成接種疫苗的輸入個案。



本港昨錄得少於10宗初步確診，包括一名48歲男子。衛生防護中心表示，該名病人在機場超級一號貨站任服務員，沒有病徵、近期沒有外遊。他本身每周有定期檢測，上月29日結果仍呈陰性，及至前日結果呈初步陽性並驗出L452R，N501Y和E484K變異基因則呈陰性。

中心調查顯示，病人6月25日和7月28日曾在港接種科興新冠疫苗，昨日最後一次上班，他居住的大圍金獅花園第一期金輝閣昨晚被「封區」。香港空運貨站表示，患者工作和經常使用的地方已徹底清潔及消毒，並正追蹤與其有密切接觸的同事，他們要檢測陰性才可上班。

至於昨新增的8宗輸入個案，均已完成接種疫苗，當中5人帶L452R。患者涉及一名菲律賓抵港39歲女外傭(#12254)，於竹篙灣檢疫中心隔離期間確診。同時，昨有3人是周二搭尼泊爾航空RA409航班從尼泊爾抵港後確診，觸發「熔斷機制」，該公司航班本月20日或之前不得從加德滿都著陸本港。

若通關料限對象

本港此前3個月僅錄零星本地個案，不時有意見要求通關。特首林鄭月娥昨指，通關要考慮涉及的風險，由於無法代中央宣布安排，現難交代通關時間表。她預告恢復通關過程會較長，並指即使通關都要逐步有序、設限額，首批只會處理商業或其他恩恤需要人士。

創新及科技局長薛永恒就指，正檢視如何縮窄兩地防疫措施的差距，爭取盡快通關，並不排除推行實名登記的「健康碼」系統，「我們也會盡量盡快落地」，但未有透露會否與「安心出行」應用程式合併。



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