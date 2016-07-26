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新冠肺炎｜51日零本地個案恐斷纜 機場工初確染變種
26 分前
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新型肺炎輸入個案變種病毒定期檢測機場機場員工通關安心出行新冠肺炎
新冠肺炎｜51日零本地個案恐斷纜 機場工初確染變種
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金獅花園金輝閣有住戶初步確診，昨晚被「封區」。(鍾式明攝)

連續51日「零本地確診」的紀錄恐斷纜！衛生防護中心昨晚公布，一名打齊針的機場貨運站員工，在恆常檢測中驗出初步陽性、帶有L452R變異病毒株，暫列作源頭未明的初步確診個案，其在大圍所居住的大廈昨晚被當局圍封，強制居民接受檢測。另昨日新增8宗確診，全屬完成接種疫苗的輸入個案。
 

本港昨錄得少於10宗初步確診，包括一名48歲男子。衛生防護中心表示，該名病人在機場超級一號貨站任服務員，沒有病徵、近期沒有外遊。他本身每周有定期檢測，上月29日結果仍呈陰性，及至前日結果呈初步陽性並驗出L452R，N501Y和E484K變異基因則呈陰性。

中心調查顯示，病人6月25日和7月28日曾在港接種科興新冠疫苗，昨日最後一次上班，他居住的大圍金獅花園第一期金輝閣昨晚被「封區」。香港空運貨站表示，患者工作和經常使用的地方已徹底清潔及消毒，並正追蹤與其有密切接觸的同事，他們要檢測陰性才可上班。

至於昨新增的8宗輸入個案，均已完成接種疫苗，當中5人帶L452R。患者涉及一名菲律賓抵港39歲女外傭(#12254)，於竹篙灣檢疫中心隔離期間確診。同時，昨有3人是周二搭尼泊爾航空RA409航班從尼泊爾抵港後確診，觸發「熔斷機制」，該公司航班本月20日或之前不得從加德滿都著陸本港。

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港府預告通關初期會設限額。(資料圖片)

若通關料限對象

本港此前3個月僅錄零星本地個案，不時有意見要求通關。特首林鄭月娥昨指，通關要考慮涉及的風險，由於無法代中央宣布安排，現難交代通關時間表。她預告恢復通關過程會較長，並指即使通關都要逐步有序、設限額，首批只會處理商業或其他恩恤需要人士。

創新及科技局長薛永恒就指，正檢視如何縮窄兩地防疫措施的差距，爭取盡快通關，並不排除推行實名登記的「健康碼」系統，「我們也會盡量盡快落地」，但未有透露會否與「安心出行」應用程式合併。
 

新冠肺炎｜51日零本地個案恐斷纜 機場工初確染變種

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜51日零本地個案恐斷纜-機場工初確染變種-287895
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