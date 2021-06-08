新冠肺炎｜7個指明地方被納入強制檢測公告 (附名單)

本港今日(8日)多7個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在6月10日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在6月6日至6月8日期間已進行檢測，或已完成接種新冠疫苗，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

於5月26日至6月8日期間，曾身處下列學校逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，必須於6月10日或之前接受檢測，若使用衞生防護中心派發的樣本樽進行檢測，則須於6月12日或之前交回：

⚫ 上水彩園邨彩玉樓地下107-120, 122及124室仁濟醫院永隆幼稚園/幼兒中心

⚫ 馬鞍山錦泰苑錦泰商場1樓KG01號鋪崇真會美善幼稚園 (馬鞍山)

⚫ 天水圍天瑞邨瑞勝樓 (第五座) 地下嗇色園主辦可瑞幼稚園

此外，下列學校指明班級及5月26日至6月8日期間曾面授該等班級學生的教師，包括但不限於全職、兼職和替假老師，須於6月10日或之前接受檢測：

⚫ 半山堅道34號嘉諾撒聖心學校私立部二年級

⚫ 天水圍天榮路11號香港青年協會李兆基小學一年級

⚫ 屯門友愛邨愛德里2號伊斯蘭學校二年級

⚫ 荃灣海壩街80號荃灣潮州公學六年級

當局解釋，由於7間學校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案，而有關疾病與新型肺炎相似，為謹慎起見，已把3間學校及4間學校的指明級別納入強制檢測公告。