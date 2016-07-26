變種病毒｜9個指明地方被納入強制檢測公告 (附日期時間)

本港今日(8日)多9個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在7月10日或之前完成病毒測試，受檢人士若在7月6日至7月8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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在港居於大角咀、早前入境澳洲後確診並帶有L452R變異病毒株的52歲男子，除昨日公布的14個指明地方外，食物及衞生局指病人還曾身處過兩個地方，指明日期和時間內曾身處下列地方的人士，必須於7月10日或之前接受檢測：

⚫ 九龍塘達之路80號又一城地下高層戲院Festival Grand Cinema：6月12日11:00至13:00期間逗留超過一小時

⚫ 荃灣永順街38號海灣花園購物商場地下高層UG1-UG12號鋪海王潮州樓(金富)：6月19日18:00至22:00

食衞局續指，因應一宗曾於本港機場轉機的非本地確診個案，有兩個地方的指明時段訪客必須在7月10日或之前強制檢測：

⚫ 赤鱲角香港國際機場一號客運大樓6樓環亞機場貴賓室(離境大堂，鄰近1號閘口)：6月14日16:00至23:00

⚫ 赤鱲角香港國際機場一號客運大樓6樓環亞機場貴賓室(離境大堂，鄰近35號閘口)：6月14日23:00至6月15日07:00

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因應早前涉及L452R的油麻地紅茶館酒店41歲女清潔工(#11937)，指定期間曾身處4個指明地方的人士需要再次進行檢測：

⚫ 鴨脷洲鴨脷洲大街95號冠藍軒：6月9、10、13、19、21、22、23、24或27日

⚫ 香港仔香港仔大道203號香港仔市政大廈香港仔街市：6月29日12:00至18:00

⚫ 香港仔南寧街13-23號香港仔中心地下百佳超級廣場：6月29日12:00至18:00

⚫ 鴨脷洲鴨脷洲大街145號僑民大廈地下2號鋪及1樓3號鋪海東軒：6月20日09:00至12:00

此外，由於下列學校的指明班級爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案，而有關疾病與新型肺炎相似，有關班級及6月25日至7月8日期間曾面授該等班級學生的教師，包括但不限於全職、兼職和替假老師，須於7月10日或之前接受檢測，已完成接種新冠疫苗者會獲視為已遵從強制檢測公告：

⚫ 黃大仙大成街聖公會基德小學就讀六年級