新冠肺炎｜Delta病毒佔英國新個案96% 世衞：Delta擴至全球逾80國

世界衞生組織(WHO)表示，最初在印度發現的Delta型變異新冠病毒，已經擴散至全球逾80個國家，而且繼續出現變異。

世衞傳染病學專家克爾克霍夫(Maria Van Kerkhove)稱，Delta型變異病毒的傳染力較其他變異病毒強，美國新增確診個案中，10%是由Delta病毒株引發，比率較前一周的6%有所上升；另外，已經發現由Delta演變為Delta+的病毒品種。

另外，世衞周二把一款新型變異病毒「Lambda」納入觀察名單，是由南美洲科學家發現。病毒名單已錄得超過50款變異病毒，但並非全部屬於令人關注的類別。

Delta佔英國新個案96%

英國過去一日新增超過9,000宗新冠病毒確診個案，再創2月底以來的新高，國會通過把現有防疫措施延長多4星期，直至下月19日。

衞生大臣夏國賢表示，數據顯示印度的變種病毒佔新增個案的96%，入院率亦較上一星期急升48%，推遲解封時間表是困難但重要的決定，可以確保大部份40歲以上人士都已經接種兩劑疫苗。

