新冠肺炎 「樓上」可復售鱷魚肉 港青抵澳門疑復陽

本港再有疑似輸出復陽個案，一名18歲男子周日(13日)經港珠澳大橋入境澳門後，前日(15日)檢疫期間驗出弱陽性結果，其後抗體測試亦呈陽性，當地將作進一步檢測，以判斷是復陽或是再次感染。本港衛生署表示，患者在港所住的薄扶林華富邨華珍樓會納入強制檢測公告，另外昨新增1宗輸入個案。



該名18歲男子在澳門檢疫期間，核酸測試驗出弱陽性結果，當地傳染病防制暨疾病監測部協調員梁亦好指，患者目前情況良好、沒有病徵，懷疑屬復陽的機會較大，但仍需等待病毒基因排序，以及對比其當時在本港感染的基因排序。患者去年12月16日確診(#7762)，屬將軍澳－藍田隧道首個感染群組的密切接觸者，留醫至同月31日出院。他在本港的密切接觸者將要接受檢疫，居住的華富邨華珍樓和相鄰的華康樓會納入強制檢測公告。

至於本港疫情，衛生防護中心指昨確診的45歲男海員(#11882)，由斯里蘭卡乘船抵港驗出確診，患者期間沒有落船、現已離開香港，另暫錄得少於5宗初步確診。食材店「樓上」前晚承認，天水圍染變種病毒17歲少女(#11852)家中驗出帶病毒的急凍食品包裝，是該公司的泰國急凍鱷魚排骨。

衛生防護中心前晚再到少女家中雪櫃採集逾90個環境樣本，結果全呈陰性。食物安全中心亦已從「樓上」抽取103個相關鱷魚產品的食物或包裝樣本做測試，全數均呈陰性，認為早前的急凍鱷魚排骨在患者家中受污染機會較大，已通知「樓上」可恢復售賣有關產品。