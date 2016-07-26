新冠肺炎 倘爆疫或限未打針者活動 竹篙灣月底供外傭檢疫

持認可新冠疫苗接種紀錄的菲律賓和印尼外傭，現時只能到一間指定酒店檢疫，變相限制來港人數。政府昨宣布，本月下旬將開放竹篙灣檢疫中心予外傭隔離，每日收費更比指定酒店便宜300元，有僱傭公會認為有助紓緩外傭供應。此外，港府最初期望開學前首劑接種率可達七成，惟至昨日僅61.5%，政府將繼續「谷針」，更揚言再爆疫時或限制未打針者的活動。

葵涌的荃灣絲麗酒店是迄今唯一接待來港外傭的檢疫酒店，但近月預約已爆滿，最快要11月才有房。本港疫情持續緩和，特首林鄭月娥指隨著密切接觸者檢疫需求減少，設有3,500個單位的竹篙灣檢疫中心最快月底開始，會撥出第一、二期近800個單位，予來港工作的合資格菲傭和印傭檢疫。她形容中心內每個單位就像一間酒店房，當局只會收取每日不多於500元的成本價。相比現時收取每日800元的荃灣絲麗酒店，外傭在竹篙灣檢疫21日可節省約6,300元。

香港僱傭公會主席陳東風接受傳媒查詢時，表示新安排有助紓緩港人對外傭的需求，惟指出政府一早應知道需求有多大，若一早作出相應配合就不會如現在尷尬，坦言現時就如同「不良商人推銷手法」，又指名額若再多一倍會更有效。

3個群組將落力「谷針」

政府早前目標是在開學前可達七成接種率，但截至昨晚已接種首劑疫苗的只有61.5%適齡人口，林鄭月娥對本月底達致七成的目標亦不感樂觀，故明言將落力推廣甚至是催促3個群組人士打針，包括每日要搭公共交通工具的「工作人口」、學生和長者。其中，她提到「工作人口」流動性較長者和小孩高，當局會用盡方法「谷針」，如「到會」接種、要求企業提供誘因和獎賞等。

被問到未接種者日後活動是否會受限制時，林鄭月娥稱目前沒有計劃把打針與進入處所直接掛鈎，但承認當第五波疫情來臨時，他們或被禁止進入某些處所，「特別是學校，如果又停止面授課程，對學生的影響很大。」疫情方面，昨新增兩宗輸入個案，其中從希臘抵港的39歲男子已打齊兩針及取得陽性抗體結果，另一名2歲女童則是早前4名確診者家人；初步確診有少於5宗。