新冠肺炎 台增219確診22死 陳時中： 端午宅在家

台灣昨新增219宗新冠肺炎本土確診個案，並再多22人死亡。雖然確診數字連續第二天回落到2字頭，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中(圖)強調「毫無放鬆的本錢」，繼續呼籲民眾端午節「宅在家」。



指揮中心表示，22名死者年齡介乎三十多歲至逾百歲，其中三十多歲女死者因曾接觸確診者而於上月26日發病，29日快篩陽性、核酸檢測陰性，31日核酸檢測轉為陽性，本月1日住院，6日不治，初步判斷是體重過重(九十多公斤)等原因令病情惡化。另外，指揮中心已為超過300名患者的病毒株做基因排序，結果均為「Alpha」(英國變種病毒)，未見其他突變。



端午鐵路客運車票退剩8萬張

至於端午節人潮流動，經過陳時中及蔡英文總統呼籲後，台鐵、高鐵及長途巴士的已售端午節假期車票持續退票，截至昨早退至約8萬張。疫苗方面，行政院長蘇貞昌昨坦言，國際疫苗供貨及運輸方面都有問題，由世衛等國際組織發起的COVAX平台所分配的疫苗，以及阿斯利康疫苗，均要下月才到貨，莫德納疫苗則預計第三季有幾十萬劑抵台。已到貨15萬劑莫德納疫苗今日開始接種，維持醫護優先。