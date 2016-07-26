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新冠肺炎 台長者開始接種疫苗 九旬翁排隊打針猝死
8 小時前
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新冠肺炎新冠疫苗台灣猝死長者阿斯利康疫苗暈針
新冠肺炎 台長者開始接種疫苗 九旬翁排隊打針猝死
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台灣昨起為長者接種疫苗。(互聯網)

台灣新冠肺炎本土確診數字連續第3天維持200宗以下，昨新增132人確診，其中8人死亡。日本贈予台灣的124萬劑阿斯利康疫苗昨起開放醫護人員以外高風險人群接種，包括75歲以上長者，惟桃園市一名患大腸癌的九旬長者等候接種期間突然暈倒，送院搶救後不治，未知是否染疫。
 

桃園昨有2名長者接種疫苗後出現意識不清、抽搐等症狀，送院治理後，目前情況良好。該市還有3名長者未打針前不適，現場醫護馬上施救，其中八德區91歲姓張男子無生命跡象，送院後不治。更遺憾的是，該市中壢區一名88歲婦人昨排隊2小時接種後，因肚餓趕回家用膳，未料吃粽時突然噎到倒地，救護員到場後證實無生命跡象，家屬放棄急救。


台北1長者接種後心律不整
台北市則有1名長者接種後心跳加速，送院檢驗證實心律不整，治療後回家休息。當地還有一名長者等候接種期間不適送院，情況穩定後回接種點完成接種。雲林縣一名長者未打針就嘔吐，疑似「暈針」，隨即被送院觀察。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎-台長者開始接種疫苗-九旬翁排隊打針猝死-271991
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