新冠肺炎 台11.8%死者入院前死亡 指揮中心：或因隱形缺氧

台灣昨新增275宗新冠肺炎本土確診個案，並再多25宗死亡，其中6名死者在確診後5天內離世。對於近期接連有患者快速死亡，甚至多人在家中、公司猝死後才確診，中央流行疫情指揮中心昨指出，上月11日至本月7日共錄296宗死亡個案，當中35名死者到院前死亡，佔11.8%，經專家評估並綜合外國研究後，相信死因主要是「隱形缺氧」。



隱形缺氧即某些新冠肺炎患者血氧濃度明明跌至危險水平，卻仍能像正常人一樣行動。指揮中心表示，隱形缺氧沒有明顯徵兆，血氧濃度跌到很低才送院，為時已晚。指揮中心近日已向重災區台北及新北分發1,000部血氧機，供仍在等候入院的確診者監測血氧濃度，昨再分發1.5萬部，冀快速檢測陽性者等候核酸檢測結果時人手一部，避免發生在家猝死事件，同時希望相關個案盡快獲安置到檢疫中心。



猝死者檢測過程成防疫缺口

另外，台北地檢署近3周為7猝死者驗屍，隨後證實3確診，士林地檢署檢驗6猝死者，更發現5確診。基層檢察官組織「劍青檢改」認為，這是巨大防疫缺口，因為法醫只能做核酸檢測，需時2至3天，期間死者家屬及接觸者都無被隔離，甚至遺體發還家屬，導致疫情持續傳播，接觸遺體者都暴露於高風險之中。對於在此非常時期會否改由衛生部門為所有猝死者及家屬做快速檢測及核酸檢測，指揮中心僅稱猝死驗屍由法醫負責。