新冠肺炎 增至23染疫 七成患者緬甸人 雲南瑞麗主城區封閉

內地前日新增57宗新冠肺炎確診個案，本土佔15宗，全部來自中緬邊境最大陸路口岸「瑞麗口岸」所在的雲南德宏州瑞麗市，均在全民檢測中發現；新增無症狀感染41宗，本土佔2宗，也是來自瑞麗。瑞麗今波疫情自本月4日起發生，截至昨日已增至23人染疫，其中17人是緬甸籍，比例超過七成。瑞麗市主城區昨零時起封閉管理，所有人居家隔離，若有特殊原因要離開瑞麗，須持48小時內核酸檢測陰性報告。

瑞麗今波疫情與當地今年3月底爆發的疫情一樣，集中於瑞麗口岸所在的瑞麗江東岸、全國唯一實行「境內關外」監管模式的姐告邊境貿易區。有姐告居民表示，自3月底的疫情後，姐告一直保持半封閉常態化管理，除了定期檢測、戴口罩及禁堂食外，要離開姐告前往瑞麗主城區，必須申請通行證並出示7天內核酸檢測陰性證明。



姐告通往瑞麗江西岸、即瑞麗主城區的唯一陸路通道「姐告大橋」，已於周一封閉，禁止通行，姐告居民原則上不准進出；同日瑞麗主城區及市內另一主要中緬陸路口岸「畹町口岸」所在的畹町片區，展開全民檢測。患者居住的姐告國門社區已於昨早10時起調升為疫情高風險地區；瑞麗主城區及畹町片區昨早展開新一輪核酸檢測。瑞麗全市所有學校及各類培訓機構昨起停課，而且除超市、農貿市場、醫院、藥店外，其他經營場所一律停業，餐飲業僅可提供外賣配送服務。



已驗7樣本 均屬Delta變種病毒株

雲南省疾控中心已完成7份陽性患者病毒樣本基因排序，結果顯示與Delta變種病毒株高度同源，且「與相鄰境外流行株高度同源」。緬甸正經歷第三波疫情大爆發，單是前日就新增3,602人確診，是自新冠疫情爆發以來單日最多，而緬甸境內已發現Alpha、Delta、Kappa共3款變種病毒株。雲南省委書記阮成發表示，要充分認清當前極其嚴峻複雜的境外疫情形勢，以「鎮守邊關、視死如歸」的決心意志守好國門。



阿富汗抵武漢航班52人中招

另外，內地前日新增42宗境外輸入確診個案，湖北佔25宗，其中22宗都來自廈門航空本月2日從阿富汗飛抵武漢的MF8008航班；新增39宗境外輸入無症狀感染個案中，湖北佔31宗，其中30宗亦來自上述阿富汗航班。涉事阿富汗航班已有52人染疫，中國外交部領事司在微博表示，涉事航班是因應阿富汗複雜嚴峻安全形勢而撤僑的航班。