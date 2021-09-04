新冠肺炎｜增8宗打齊針確診 包括3名菲律賓抵港外傭

本港今日(5日)新增8宗新型肺炎確診，全屬沒有病徵的輸入個案，當中7宗均染有L452R變異病毒株，另外有3名為菲律賓抵港的女外傭，初步確診少於5宗。

衞生防護中心表示，從吉爾吉斯斯坦抵港的60歲男患者(#12121)和43歲女患者(#12122)，今年5月已完成接種復必泰新冠疫苗，上月20日在港進行的檢測結果呈陰性，同日離港赴吉爾吉斯斯坦。兩人上周五(3日)乘搭國泰航空CX654航班抵港，其後在機場驗出陽性、L452R，當時沒有病徵和不涉及N501Y和E484K變異基因。潛伏期內，男患者在半山干德道駿豪閣居住和工作，女患者則居於大圍壹號雲頂6座、在上環啟時大廈2樓1室工作，有關地點和患者曾訪之處昨晚已被納入強制檢測公告。

新增8宗確診個案詳情

⚫ #12120：35歲女外傭，染有L452R，9月3日搭國泰航空CX906航班從菲律賓抵港，7月1日及29日在菲律賓接種兩劑科興疫苗

⚫ #12121：60歲男子，染有L452R，9月3日搭國泰航空CX654航班從吉爾吉斯斯坦抵港，4月15日及5月10日在港接種兩劑復必泰疫苗、7月9日在港取得陽性抗體檢測結果

⚫ #12122：43歲女子，染有L452R，9月3日搭國泰航空CX654航班從吉爾吉斯斯坦抵港，4月15日及5月10日在港接種兩劑復必泰疫苗

⚫ #12123：23歲男外傭，染有L452R，9月1日乘搭宿霧太平洋航空5J272航班由菲律賓抵港，在葵涌荃灣絲麗酒店檢疫期間確診，6月19日和7月17日在菲律賓接種兩劑科興疫苗

⚫ #12124：18歲男子，染有L452R，9月1日乘搭英國航空BA031航班從英國抵港，在大角咀香港旺角帝盛酒店檢疫期間確診，5月27日和7月1日在法國接種兩劑復必泰疫苗

⚫ #12125：26歲男子，染有L452R，9月1日乘搭瑞士航空LX138航班從英國抵港，在西營盤華大盛品酒店檢疫期間確診，4月15日及5月10日在港接種兩劑復必泰疫苗、7月13日在港取得陽性抗體檢測結果

⚫ #12126：40歲男機組人員，9月4日乘搭國泰航空CX841航班從美國抵港，在赤鱲角國泰城逸泰居檢疫期間確診，4月13日及5月4日在港接種兩劑復必泰疫苗

⚫ #12127：30歲女外傭，染有L452R，9月1日乘搭宿霧太平洋航空5J272航班由菲律賓抵港，在葵涌荃灣絲麗酒店檢疫期間確診，6月17日和7月8日在菲律賓接種兩劑復必泰疫苗

菲律賓馬尼拉抵港航班再有外傭確診

今日確診的3名外傭，均是乘搭從菲律賓馬尼拉出發的航班，其中在外傭指定檢疫酒店確診的兩人，所乘搭的宿霧太平洋航空5J272航班早前已觸發「熔斷機制」，該航空公司從當地出發的客機，現已被禁飛來港至本月16日。另一人則是乘搭國泰航空CX906航班來港，在機場檢測時驗出陽性，有關航班雖暫未觸發衞生署的「熔斷機制」，惟期間若國泰從馬尼拉來港的CX906或CX918航班觸發機制，菲傭將有一段時間無法從馬尼拉直接抵港。

本報日前向相關政策局和部門查詢，獲回覆在指定情況下，外傭在港預訂檢疫酒店的費用將不會收取，但現行「熔斷機制」安排會繼續採用。

詳盡報道：

熔斷機制｜菲律賓兩航班遭禁飛 勞工處：檢疫酒店將退款

熔斷機制｜馬尼拉抵港航班停剩國泰 菲傭供港恐再斷纜

多12人康復出院

醫院管理局表示，截至今早9時，過去24小時共有12名確診病人出院，包括個案編號12049、12059、12082、12083、12086、12087、12088、12092、12093、12095、12107及12114，至今累計11,813名確診病人康復出院。公立醫院現已啟用576間負壓病房、提供1,063張負壓病床，目前有52名確診病人分別在10間公立醫院和北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，除一名82歲男患者(#9907)情況嚴重外，其餘51人情況穩定。