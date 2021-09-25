新冠肺炎｜增8輸入個案 19歲女赴英確診月初在港宿營

本港今日(26日)新增8宗新型肺炎確診，全屬輸入個案，包括4名外傭。確診個案當中，有7人已完成接種新冠疫苗，亦有最少4人染有L452R變異病毒株，今日初步確診則錄得少於5宗。

打齊兩針19歲少女赴英後確診

此外，一名19歲女子本月16日離港赴英，3日後在當地驗出陽性，當時沒有病徵，她本身亦已於4月30日和5月21日在港接種復必泰疫苗。衞生防護中心表示，病人本月14日在港檢測並取得陰性結果，兩日後從本港乘搭英國航空BA028航班往英國，至上周日(19日)在英國抽取的樣本測試結果呈陽性。

中心又指，病人在港時居於鑽石山鳳德邨雪鳳樓，本月10日最後一次在中環永安集團大廈24樓上班，同時本月5至6日曾到大網仔香港青年協會賽馬會西貢戶外訓練營參與宿營。中心對個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中，為審慎起見相關地方將被納入強制檢測公告。

新冠肺炎｜確診個案詳情

⚫ #12192：49歲男子，沒有病徵，9月24日乘搭卡塔爾航空QR818從捷克共和國抵港，在機場驗出確診並帶有L452R；4月19日和5月10日在港接種復必泰疫苗

⚫ #12193：64歲男子，沒有病徵，9月21日乘搭國泰航空CX845從美國抵港，在黃竹坑南灣如心酒店檢疫第4日驗出確診，E484K和L452R測試結果待定；3月12日和4月8日在港接種復必泰疫苗、7月12日在港驗出抗體

⚫ #12194：42歲女外傭，沒有病徵，9月22日乘搭菲律賓航空PR300從菲律賓抵港，在尖沙咀華美達華麗酒店檢疫第3日驗出確診，變種病毒測試結果待定；4月9日和5月1日在港接種復必泰疫苗

⚫ #12195：13歲男童，沒有病徵，9月22日乘搭卡塔爾航空QR818從馬爾代夫抵港，在西營盤華美達海景酒店檢疫第3日驗出確診並帶有L452R

⚫ #12196：28歲男子，沒有病徵，9月22日乘搭卡塔爾航空QR818從西班牙抵港，在何文田九龍維景酒店檢疫第3日驗出確診並帶有L452R；7月22日和8月18日在西班牙接種復必泰疫苗

⚫ #12197：38歲女外傭，沒有病徵，9月22日乘搭菲律賓航空PR300從菲律賓抵港，在外傭指定檢疫設施葵涌荃灣絲麗酒店檢疫第3日驗出確診，L452R測試結果待定；7月21日和8月12日在菲律賓接種復必泰疫苗

⚫ #12198：46歲女外傭，9月22日病發，9月22日乘搭菲律賓航空PR300從菲律賓抵港，在西營盤華美達海景酒店檢疫第3日驗出確診並帶有L452R；5月5日和6月2日在港接種科興疫苗

⚫ #12199：36歲女外傭，沒有病徵，9月22日乘搭宿霧太平洋航空5J272從菲律賓抵港，在外傭指定檢疫設施竹篙灣檢疫中心檢疫第3日驗出確診，但因病毒量太低未能化驗變種病毒；6月16日和7月21日在菲律賓接種科興疫苗