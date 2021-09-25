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新冠肺炎｜增8輸入個案　19歲女赴英確診月初在港宿營
1 小時前
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新型肺炎變種病毒輸入個案海外確診鳳德邨雪鳳樓永安集團大廈宿營新冠肺炎強制檢測
新冠肺炎｜增8輸入個案　19歲女赴英確診月初在港宿營
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本港今日新增8宗輸入個案。(資料圖片)

本港今日(26日)新增8宗新型肺炎確診，全屬輸入個案，包括4名外傭。確診個案當中，有7人已完成接種新冠疫苗，亦有最少4人染有L452R變異病毒株，今日初步確診則錄得少於5宗。

打齊兩針19歲少女赴英後確診

此外，一名19歲女子本月16日離港赴英，3日後在當地驗出陽性，當時沒有病徵，她本身亦已於4月30日和5月21日在港接種復必泰疫苗。衞生防護中心表示，病人本月14日在港檢測並取得陰性結果，兩日後從本港乘搭英國航空BA028航班往英國，至上周日(19日)在英國抽取的樣本測試結果呈陽性。

中心又指，病人在港時居於鑽石山鳳德邨雪鳳樓，本月10日最後一次在中環永安集團大廈24樓上班，同時本月5至6日曾到大網仔香港青年協會賽馬會西貢戶外訓練營參與宿營。中心對個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中，為審慎起見相關地方將被納入強制檢測公告。

新冠肺炎｜確診個案詳情

⚫ #12192：49歲男子，沒有病徵，9月24日乘搭卡塔爾航空QR818從捷克共和國抵港，在機場驗出確診並帶有L452R；4月19日和5月10日在港接種復必泰疫苗

⚫ #12193：64歲男子，沒有病徵，9月21日乘搭國泰航空CX845從美國抵港，在黃竹坑南灣如心酒店檢疫第4日驗出確診，E484K和L452R測試結果待定；3月12日和4月8日在港接種復必泰疫苗、7月12日在港驗出抗體

⚫ #12194：42歲女外傭，沒有病徵，9月22日乘搭菲律賓航空PR300從菲律賓抵港，在尖沙咀華美達華麗酒店檢疫第3日驗出確診，變種病毒測試結果待定；4月9日和5月1日在港接種復必泰疫苗

⚫ #12195：13歲男童，沒有病徵，9月22日乘搭卡塔爾航空QR818從馬爾代夫抵港，在西營盤華美達海景酒店檢疫第3日驗出確診並帶有L452R

⚫ #12196：28歲男子，沒有病徵，9月22日乘搭卡塔爾航空QR818從西班牙抵港，在何文田九龍維景酒店檢疫第3日驗出確診並帶有L452R；7月22日和8月18日在西班牙接種復必泰疫苗

⚫ #12197：38歲女外傭，沒有病徵，9月22日乘搭菲律賓航空PR300從菲律賓抵港，在外傭指定檢疫設施葵涌荃灣絲麗酒店檢疫第3日驗出確診，L452R測試結果待定；7月21日和8月12日在菲律賓接種復必泰疫苗

⚫ #12198：46歲女外傭，9月22日病發，9月22日乘搭菲律賓航空PR300從菲律賓抵港，在西營盤華美達海景酒店檢疫第3日驗出確診並帶有L452R；5月5日和6月2日在港接種科興疫苗

⚫ #12199：36歲女外傭，沒有病徵，9月22日乘搭宿霧太平洋航空5J272從菲律賓抵港，在外傭指定檢疫設施竹篙灣檢疫中心檢疫第3日驗出確診，但因病毒量太低未能化驗變種病毒；6月16日和7月21日在菲律賓接種科興疫苗

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎-增8輸入個案-19歲女赴英確診月初在港宿營-286212
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