新冠肺炎｜大埔新達廣場再有顧客服務員確診 港單日增6宗個案

本港今日(27日)新增6宗新型肺炎確診，唯一本地個案是一名24歲女子(#11918)，她居於大埔大埔中心10座，是上周四(24日)確診的大埔新達廣場兼職顧客服務員、27歲機場男地勤(#11902)的同事。她上周三(23日)最後一日上班，翌日因被界定為密切接觸者而送檢疫中心，至昨日(26日)開始發燒。

相關新聞：防疫措施｜食環署巡查約1200餐飲處所 7間罰停晚市堂食

當局指，兩人曾經在同一個櫃枱工作，新患者有否驗出L452R變異病毒株、Delta變種病毒，以及密切接觸者、近日行蹤等仍在調查中。政府今日會把其居住的大埔中心10座、工作處所及潛伏期或傳染期內去過的地點，納入強制檢測公告。

相關新聞：疫苗接種｜林鄭指接種率升但難言理想 須達七成才能再放寬措施

其餘5宗新增個案均屬輸入病例，分別英國、孟加拉或印尼抵港：

⚫ #11913：22歲女子，上周三乘搭英國航空BA31航班由英國抵港，上周五(25日)在尖沙咀華美達華麗酒店檢疫期間病發

⚫ #11914：30歲男海員，上周一(21日)由孟加拉抵港，為早前確診並離世的56歲男海員(#11910)的同事，上周五病發

⚫ #11915：31歲男海員，上周一由孟加拉抵港，為早前確診並離世的56歲男海員(#11910)的同事，無病徵

⚫ #11916：26歲女外傭，本月18日乘搭國泰航空CX2780航班從印尼抵港，上周五在赤鱲角富豪機場酒店檢疫期間病發

⚫ #11917：19歲男子，昨日乘搭國泰航空CX252航班從英國抵港，沒有病徵

此外，當局今日暫錄得少於5宗初步確診。