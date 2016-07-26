新冠肺炎 官員認防疫措施未奏效 南韓單日確診首破2000

南韓的第四波新冠肺炎疫情，因最早於印度發現的Delta變種病毒「助燃」而急速擴散，周二單日確診首破2,000宗，再創疫情新高。官員周三承認，現行的防疫措施難以遏制疫情蔓延，政府正考慮再收緊防疫，包括對療養機構增加防疫限制。



首都圈自上月中起實施第四級的最高級別防疫限制，首都圈以外防疫限制至月底亦升至第三級，但至今仍未見效。韓聯社報道，全國周二再多2,223宗確診，較周一急增686宗，是時隔兩周刷新上月28日創下的最高單日確診紀錄(1,895宗)，並連續36日維持四位數，累計確診21萬6,206宗。首都圈以外地區蔓延更烈，周一確診的1,476宗社區感染病例中，首都圈818宗(佔55.4%)，首都圈以外658宗(佔44.6%)，佔比創下這波疫情新高。



此外，Delta確診率亦屢創新高。最近一周(8月1日至7日)的本土病例中，有2,641例感染最初於英國、南非、巴西和印度發現的四大主流變種毒株，其中多達2,555例感染Delta，佔變種病例總數的96.7%。

分析指，Delta已成南韓主流毒株，民眾抗疫疲勞，疫苗接種率沒迅速提高，加上暑假人流增加，且光復節假期將至，中小學開學在即，料病例續增。



療養設施禁探病

因應接連有員工完成接種疫苗後受感染，第一至第三級防疫級別地區的療養設施暫停面對面探病，但可以非接觸形式探望，第四級防疫地區全面禁止探病。此外，不論有否打針，第四級地區療養設施的員工須每周檢測一次，第三級地區每兩周檢測一次。