新冠肺炎 希臘韻律泳隊5人確診 東奧選手村首爆群組感染

東京奧運選手村爆發群組感染。希臘韻律泳隊4名選手及1名職員相繼確診新冠肺炎，他們此前下榻於選手村，奧組委發言人高谷正哲表示「不得不說是群組感染」，希臘已確定退出後日舉行的韻律泳團體賽。另東京奧組委昨公布增29宗奧運相關新冠肺炎病例，是7月1日開始公布以來單日最多，累計病例突破300宗，達327例。



東京奧組委昨日公布的個案，其中3宗是居於選手村人士，為希臘韻律泳隊選手；1名並非居於選手村的外國運動員亦確診，國籍未有公布。其餘個案中，19人為承辦商職員、4人為奧運義工，1人為非居於選手村的外國代表團人士，以及1名日本代表團人士。除單日病例「破頂」，單日共增4名選手染疫，亦是新高。



希臘韻律泳隊周一出現首名選手染疫，加上周二確診、昨天公布的3人，累計有4名選手確診。該隊伍的選手及人員共12人，其餘7人檢測呈陰性，目前全體人員正在選手村以外的住宿療養設施或隔離設施暫住。希臘奧委會透露，韻律泳隊的選手及人員，之前並無接觸希臘其他項目選手。希臘隊其中兩位選手，周一曾出戰雙人「自由自選」初賽，在確定有隊員染疫後，隨即退出翌日舉行的「技術自選」初賽。由於其後再多3名隊員確診，希臘隊亦退出周六舉行的團體賽。



日本昨增逾1.4萬病例 再創新高

相較於日本全國疫情，東奧情況尚算輕微。當局周三公布全國新增逾14,207宗病例，創單日新高。其中東京都增4,166例，亦是單日最多，其次是毗鄰的神奈川縣，增1,484例，以及增1,224例的大阪府。厚生勞動省轄下國立感染症研究所表示，關東地區近90%新病例，均涉及Delta變種病毒株。奧組委發言人高谷正哲昨稱，迄今東奧選手及其他人員已接受逾50萬次檢測，確診率僅0.02%。較早前，日本首相菅義偉稱，東奧相關病例與國內疫情升溫無關，強調有嚴格及足夠措施，防止東奧選手及人員接觸日本公眾。

