新冠肺炎 憂暑假報復式出遊 台延長防疫三級警戒

台灣昨新增104宗新冠肺炎本土確診及24宗死亡，確診數字連續兩天降至雙位數後重上3位數，下周一屆滿的防疫三級警戒再度延長至下月12日，據報是考慮到即將暑假，若月底就解除警戒，恐出現「報復性出遊」。至於有專家建議將三級警戒直接延長至9月，中央流行疫情指揮中心表示，三級警戒會視疫情調整。



指揮中心指揮官陳時中提到，延長三級警戒，主要因為確診數字仍然多，並有感染群組存在，「沒有放鬆的本錢」。他坦言，三級警戒越長，越多人防疫疲勞，「相信再久一點就會稍微鬆懈」，呼籲民眾要忍耐。他又認為，確診數字回升，並非端午節人潮流動造成，可能與確診群組擴大有關。

台灣傳媒報道，每天有上萬人出入、蔬果批發量佔全台三分一的「台北農產運銷公司」(北農)第一(位於萬華區)及第二(位於中山區)果菜批發市場，近日被揭發有數十名員工確診，台北市政府卻一直無在相關場所加強防疫措施，事件曝光後才於周一為北農四千多人檢測，造成嚴重防疫缺口。



北農司機隱瞞發燒逾月確診

報道更指出，為北農及北台灣最大家禽零售批發市場「環南市場」(萬華區)做送貨司機的新北市54歲姓林男子，個多月前開始反覆發燒，沒有去醫院求診或做檢測，自行購買退燒藥服用，至上周六因車禍昏迷，送院搶救時做核酸檢測，結果確診。

台北市官員表示，北農上月14日至昨日累計54人確診；周一對北農四千多人展開全員檢測，至昨日完成3,200人，快速檢測陽性11人、核酸檢測陽性4人。環南市場上月25日至昨日亦有22名攤販確診，其中7人居於新北市。

另外，基隆市昨有一家三口確診，初步調查顯示與北農有關，而根據流行病學調查，本月11日當地2名確診者都是北農員工，均在工作場所受感染。新北市昨新增2宗北農群組確診個案，群組確診總數增至29宗。

指揮中心已要求台北、新北的蔬果批發市場展開全面檢測，且今起所有從業人員入場必須持有3天內核酸檢測陰性證明，完成檢測方可接種疫苗。