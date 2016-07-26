新冠肺炎｜增3宗確診全帶L452R 打兩針女子曾訪歐洲4國

本港今日(25日)新增3宗新型肺炎確診，2男1女患者介乎31至38歲，全部沒有病徵及帶有L452R變異病毒株。其中，31歲女患者4月已完成接種兩劑莫德納新冠疫苗，本月2日至20日曾訪西班牙、希臘、意大利及瑞士，初步確診則少於5宗。今日錄得的輸入個案如下：

⚫ #11977：31歲女子，上周三(21日)搭瑞士航空LX138抵港，入住灣仔香港灣仔帝盛酒店檢疫，抵港第三日樣本驗出陽性，3月14日和4月11日已在美國完成接種莫德納疫苗，本月2日至20日曾訪西班牙、希臘、意大利及瑞士

⚫ #11978：38歲男船員，上周四(22日)搭阿聯酋航空EK384從坦桑尼亞抵港

⚫ #11979：35歲男船員，上周四搭阿聯酋航空EK384從俄羅斯抵港

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另外，衞生防護中心提醒與上環士丹頓街72號尚賢居和跑馬地黃泥涌峽道12-14號利安閣相關的指明人士，明日(26日)須遵從強制檢測公告，接受病毒測試。這兩座大廈早前出現涉及變異病毒株的確診個案，在同一大廈居住或在大廈內工作的人士，須於衞生署公布有關確診個案後的第3、7、12和19日強制檢測，以及自我監察直至21日屆滿。

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