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新冠肺炎｜增3宗確診全帶L452R　打兩針女子曾訪歐洲4國
22 小時前
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新型肺炎新冠疫苗莫德納疫苗輸入個案變種病毒強制檢測新冠肺炎船員
新冠肺炎｜增3宗確診全帶L452R　打兩針女子曾訪歐洲4國
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本港今日新增3宗輸入個案。(資料圖片)

本港今日(25日)新增3宗新型肺炎確診，2男1女患者介乎31至38歲，全部沒有病徵及帶有L452R變異病毒株。其中，31歲女患者4月已完成接種兩劑莫德納新冠疫苗，本月2日至20日曾訪西班牙、希臘、意大利及瑞士，初步確診則少於5宗。今日錄得的輸入個案如下：

⚫ #11977：31歲女子，上周三(21日)搭瑞士航空LX138抵港，入住灣仔香港灣仔帝盛酒店檢疫，抵港第三日樣本驗出陽性，3月14日和4月11日已在美國完成接種莫德納疫苗，本月2日至20日曾訪西班牙、希臘、意大利及瑞士

⚫ #11978：38歲男船員，上周四(22日)搭阿聯酋航空EK384從坦桑尼亞抵港

⚫ #11979：35歲男船員，上周四搭阿聯酋航空EK384從俄羅斯抵港

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另外，衞生防護中心提醒與上環士丹頓街72號尚賢居和跑馬地黃泥涌峽道12-14號利安閣相關的指明人士，明日(26日)須遵從強制檢測公告，接受病毒測試。這兩座大廈早前出現涉及變異病毒株的確診個案，在同一大廈居住或在大廈內工作的人士，須於衞生署公布有關確診個案後的第3、7、12和19日強制檢測，以及自我監察直至21日屆滿。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎-新增3宗確診全帶l452r-打兩針女子曾訪歐洲4國-277243
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