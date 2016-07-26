新冠肺炎 曼谷7地盤工同時染Delta、Alpha 專家憂衍生新變種

泰國受新冠肺炎變種病毒株侵襲，疫情持續反彈，衛生部門周二公布，過去24小時新增8,685宗確診、56人死亡。曼谷更出現懷疑集體感染「雙變種」病毒的個案，7名地盤工人疑似同時染上分別在印度及英國發現的Delta及Alpha病毒株。專家擔心若類似情況繼續發生，恐會衍生出新的變種病毒。



泰國衛生部轄下醫療科學部主管蘇帕基(Supakit Sirilak)周一在疫情簡報會表示，檢測結果顯示，曼谷一個大型建築地盤7名工人可能同時感染Delta及Alpha變種病毒株，他們目前情況良好，並無嚴重病徵。蘇帕基指，同時感染兩種變種病毒株，不一定會加劇病情，「但是，愈來愈多『混合感染』(mixed infection)會導致病毒混合，最終產生一種新變種病毒株，是我們不想見到的」。

據報上述地盤的1,737名工人中，1,327人檢測呈陽性，當中近74%感染Delta、約23%感染Alpha。蘇帕基指，高傳染力的Delta正逐漸取代Alpha成為泰國主流新冠病毒，而Delta已經是曼谷的主流病毒，佔確診病例逾57%。

根據今年4月1日至7月9日期間檢測數據，在曼谷及60個府的確診病例中，Alpha佔74.1%，其次是Delta，佔24.14%，最早於南非發現的Beta變種病毒株，則佔1.78%，主要在南部地區。



宣布首針打科興者「溝針」抗Delta

為遏止疫情，曼谷及周邊地區周一起實施逾一年以來最嚴厲抗疫措施，包括晚九朝四宵禁及限制民眾聚會及流動，以及非必要商店關門等。但當局重開旅遊的計劃未有改變，蘇梅島將繼布吉後開放予外國旅客。

當局周一亦宣布實施「溝針」以防範Delta，已接種一針科興疫苗者，第二針將轉打阿斯利康疫苗；已接種兩劑科興的醫護人員，則須多打一針其他疫苗。