變種病毒｜機場貴賓室47歲女職員有病徵 列源頭未明東涌晚上封區

本港今日(16日)新增3宗新型肺炎確診，已連續11日沒有新型肺炎本地感染個案，另有少於5宗初步確診。衞生防護中心表示，其中一宗為涉及L452R變異病毒株的本地源頭未明個案，該名47歲女患者居於東涌逸東邨美逸樓，昨日(15日)因發燒等病徵及向一名私家醫生求診，同日再到北大嶼山醫院急症室求醫。其同日的深喉唾液樣本檢測結果呈初步陽性，並確認帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y和E484K變異基因。

封區行動延遲一句鐘發稿

患者所住的美逸樓，今晚7時起已被當局「封區」，要求範圍內人士強制檢測，目標明日早上約7時左右完成行動，惟政府新聞處延至晚上8時21分才發稿公布。政府發言人表示，由於美逸樓今日發現的源頭未明初步確診個案，初步顯示涉及變種病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定作出「封區」行動。

患者在國泰貴賓室「寰宇堂」工作

中心又指，初步資料顯示她潛伏期內沒有外遊，她本身在香港國際機場擔任航空公司貴賓室職員，未有接種新冠疫苗，前日最後一次上班。國泰航空回覆本報查詢時，指接獲香港國際機場貴賓室「寰宇堂」服務供應商通知，其中一位於該處所工作的員工確診新型肺炎。作為預防措施並因應政府衞生當局建議，該貴賓室現已關閉作深層清潔及消毒，直至另行通知為止。國泰航空指一向以維護員工和顧客安全及健康為首要責任，謹就有關情況帶來的不便致歉。

國泰航空又稱，所有曾於貴賓室執勤的員工已被安排進行強制檢測，而按照政府規定，所有於機場工作的員工均須定期進行檢測，國泰正就該個案與服務供應商緊密合作，遵照衞生當局既定程序，協助當局跟進追蹤與患者有緊密接觸的顧客及員工。

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