新冠肺炎｜消息指43歲男子初步確診 逾月零本地感染恐斷纜 (更新)

【23:19更新】衞生署回覆本報查詢時，指衞生防護中心正調查一宗初步確診個案，涉及一名43歲男子。該名男子最近沒有外遊紀錄。初步調查顯示，該男子並沒有在葵涌貨櫃碼頭工作。中心的流行病學調查正在進行中。

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【22:25更新】本港今日(3日)為連續第57日沒有本地感染新型肺炎個案，但逾月的紀錄恐斷纜。消息指，一名居深水埗區的43歲男子晚上驗出初步確診，沒有病徵、病毒量低，未知他有否外遊紀錄，據悉衞生防護中心公共衞生化驗服務處正覆檢有關樣本，以及追蹤和調查男子近日行蹤。

衞生防護中心今日錄得的4宗新增確診均為輸入個案，包括來自希臘、帶有N501Y及E484K變種病毒的20歲女子(#11992)，以及從土耳其抵港、染有L452R變異病毒株的一家人(#11993-#11995)，初步確診少於5宗。

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