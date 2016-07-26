新冠肺炎｜深水埗東廬大樓、尖沙咀帝樂文娜公館晚上封區強檢

深水埗大埔道136-154號東廬大樓A座今日(4日)有一名43歲男住客初步確診，其一名同住家人和單位內另一劏房住戶已被列為密切接觸者，現已被送往檢疫。衞生防護中心表示，該名男病人在灣仔皇后大道東和肇堅里的地盤任燒焊工，料屬早前已感染的復陽個案，但因病毒量太低而未能化驗是否帶變異病毒株。此外，澳門確診一家四口中的12歲女童，其參加交流團時曾同房的13歲女童日前抵港，並入住尖沙咀金巴利道39號帝樂文娜公館。

8時起封兩區

當局晚上8時起，圍封東廬大樓A座和帝樂文娜公館進行強制檢測。政府發言人表示，由於東廬大樓A座有一宗較大可能是復陽個案的源頭未明初步確診，經檢測呈陽性，以及帝樂文娜公館曾有一名屬澳門變種病毒個案的密切接觸者入住過，經評估後決定就相關區域作出「封區」行動，確保相關區域內的居民沒有受到感染，兩個「封區」行動目標在明早7時完成。

相關新聞：

回港易｜廣東省以外內地地區 明起不能豁免檢疫

回港易｜澳門納入不適用名單 返港者要家居檢疫14日

新冠肺炎｜與澳門患者交流團同房 13歲女生前日抵港

新冠肺炎｜回港易相關個案最少7宗 兩男赴滬日才確診

新冠肺炎｜港增2宗變種病毒輸入個案 另43歲地盤燒焊工初步陽性