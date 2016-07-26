新冠肺炎｜港增3宗確診 涉北角栢立醫學化驗所員工

本港今日(12日)新增3宗新型肺炎確診，全屬已完成接種新冠疫苗、持有陽性抗體報告的輸入個案。其中，一名36歲女患者(#12150)潛伏期內曾居於本港的土瓜灣同順興大廈，她上月21日在港取得陰性檢測結果後，翌日離港赴尼日利亞，至前日(10日)乘搭卡塔爾航空QR818航班抵港，然後在機場檢測驗出呈陽性、帶有L452R變異病毒株，同日出現病徵。患者是北角栢立醫學化驗所的員工，上月21日最後一次上班，相關地點已被納入強制檢測公告。此外，衞生防護中心暫錄得少於5宗初步確診。

⚫ #12149：31歲女子，沒有病徵，9月10日乘搭國泰航空CX676航班從以色列抵港；5月3日及5月24日在港接種復必泰疫苗，7月16日取得陽性抗體結果

⚫ #12150：北角栢立醫學化驗所36歲女資料輸入員，9月10日病發，同日乘搭卡塔爾航空QR818航班從卡塔爾抵港；6月10日及7月1日在港接種復必泰疫苗，8月21日取得陽性抗體結果

⚫ #12151：42歲男子，沒有病徵，9月10日乘搭日本航空JL735航班從日本抵港，為昨日確診52歲男子(#12146)的密切接觸者，入檢疫中心後確診；3月23日及4月13日在港接種復必泰疫苗，7月26日取得陽性抗體結果

4個地方昨被納入強制檢測公告

就今日確診的化驗所36歲女員工，政府昨晚已把其潛伏期內到過的地方納入強制檢測公告，另有兩個地方分別涉及非本地確診和早前的輸入個案，而被納入強制公告。當局指為謹慎起見，已完成接種新冠疫苗的人士亦不獲豁免：

⚫ 土瓜灣浙江街22號同順興大廈：8月20日至9月11日期間曾身處逾2小時

⚫ 北角電氣道169號理文商業中心28樓栢立醫學化驗所有限公司：8月20日至9月11日期間曾身處逾1小時

⚫ 停靠於香港葵青貨櫃碼頭四號貨櫃碼頭名為「Ever Calm」的貨船：9月1日至9月3日期間曾登上

⚫ 赤鱲角香港國際機場一號客運大樓6樓環亞機場貴賓室(離境大堂，鄰近1號閘口)：8月24日08:00至10:00曾身處

相關指明人士需要在9月13日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在9月9日至9月11日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。