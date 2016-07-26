新冠肺炎 港粵通關須中央處理 英留學生或可返港

本港昨沒有錄得新冠肺炎確診，是3日內兩度「零確診」。消息指，港府擬放寬極高風險地區的入境安排，身處英國、菲律賓和印尼等香港居民，如已打齊兩劑新冠疫苗、持有陰性檢測結果將可回港。至於本港與廣東「通關」的進展，特首林鄭月娥指事宜須由中央指導，並強調暑假前最少要達七成接種率。



衛生署公布昨沒有新增確診，初步確診少於5宗，是繼周二(13日)後再度「零確診」。現時過去21日內曾逗留英國、菲律賓和印尼等極高風險地區的港人，不能入境。消息指，港府計劃批准打齊兩針的港人，在取得陰性檢測結果後，可從極高風險地區返港，但仍要檢疫21日、抵港第26日強制檢測。

據悉，港府只認可本港或經世衛指明機構發出的針卡，惟目前只有英國的證明獲世衛認可。至於菲律賓、印尼等地的打針證明未獲認可，消息指，勞工處正商討安排，如何辨識準備到港新外傭的疫苗接種紀錄。就未符合當地接種資格的英國留學生，據知港府或酌情讓他們返港團聚及打針。

與粵澳「通關」方面，林鄭月娥指已向中央提交報告要求「通關」，笑言向官員多番反映訴求後，「佢哋都覺得我好煩」。她指完全了解市民想盡快「通關」的訴求，但這不僅是港粵之間的事，防疫下的人員往來都需要配合中央政策，至於澳門則會跟廣東的「通關」同步。她續稱，若達七成疫苗接種率及嚴防輸入個案，會更有條件恢復往來。

談到強制特定行業接種疫苗時，林鄭月娥擔心會引起反彈，但透露計劃把須強制檢測的前線公務員範圍擴大，並考慮把未打針教師納入強檢行列，日後更擬把定期檢測列為自費項目，指除了誘因，亦需有懲罰或推動接種。



港人飛英國毋須檢疫

另邊廂，港人前往英國有好消息，英國下周一(19日)起把香港和保加利亞列為綠色地區，從名單地區出發往英格蘭的人士，只須出發前和抵埗第二日做病毒測試，若沒確診或被界定為密切接觸者就毋須檢疫。