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新冠肺炎 港粵通關須中央處理 英留學生或可返港
29 分前
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新型肺炎零確診極高風險地區英國菲律賓印尼林鄭月娥通關新冠肺炎
新冠肺炎 港粵通關須中央處理 英留學生或可返港
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身處英國等極高風險地區的港人，打齊兩針或有望直接回港。(美聯社)

本港昨沒有錄得新冠肺炎確診，是3日內兩度「零確診」。消息指，港府擬放寬極高風險地區的入境安排，身處英國、菲律賓和印尼等香港居民，如已打齊兩劑新冠疫苗、持有陰性檢測結果將可回港。至於本港與廣東「通關」的進展，特首林鄭月娥指事宜須由中央指導，並強調暑假前最少要達七成接種率。
 

衛生署公布昨沒有新增確診，初步確診少於5宗，是繼周二(13日)後再度「零確診」。現時過去21日內曾逗留英國、菲律賓和印尼等極高風險地區的港人，不能入境。消息指，港府計劃批准打齊兩針的港人，在取得陰性檢測結果後，可從極高風險地區返港，但仍要檢疫21日、抵港第26日強制檢測。

據悉，港府只認可本港或經世衛指明機構發出的針卡，惟目前只有英國的證明獲世衛認可。至於菲律賓、印尼等地的打針證明未獲認可，消息指，勞工處正商討安排，如何辨識準備到港新外傭的疫苗接種紀錄。就未符合當地接種資格的英國留學生，據知港府或酌情讓他們返港團聚及打針。

與粵澳「通關」方面，林鄭月娥指已向中央提交報告要求「通關」，笑言向官員多番反映訴求後，「佢哋都覺得我好煩」。她指完全了解市民想盡快「通關」的訴求，但這不僅是港粵之間的事，防疫下的人員往來都需要配合中央政策，至於澳門則會跟廣東的「通關」同步。她續稱，若達七成疫苗接種率及嚴防輸入個案，會更有條件恢復往來。

談到強制特定行業接種疫苗時，林鄭月娥擔心會引起反彈，但透露計劃把須強制檢測的前線公務員範圍擴大，並考慮把未打針教師納入強檢行列，日後更擬把定期檢測列為自費項目，指除了誘因，亦需有懲罰或推動接種。


港人飛英國毋須檢疫
另邊廂，港人前往英國有好消息，英國下周一(19日)起把香港和保加利亞列為綠色地區，從名單地區出發往英格蘭的人士，只須出發前和抵埗第二日做病毒測試，若沒確診或被界定為密切接觸者就毋須檢疫。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎-港粵通關須中央處理-英留學生或可返港-276138
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