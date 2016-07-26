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新冠肺炎 港22日無本地個案 總商會抽獎 周五起登記
8 小時前
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新型肺炎新達廣場疫苗接種疫苗抽獎新冠疫苗復必泰疫苗科興疫苗抗體新冠肺炎
新冠肺炎 港22日無本地個案 總商會抽獎 周五起登記
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香港總商會昨公布獎品總值超過4,300萬元。

新冠疫苗接種計劃展開約4個月，各界都繼續推出優惠或活動「谷針」。香港總商會的疫苗抽獎將舉行7輪，共逾6,000份獎品總值逾4,300萬元，包括商務客位機票及購物禮券等，已完成接種兩針的市民周五起可登記活動。另外，日前確診的大埔新達廣場顧客服務員，分類昨被改列輸入相關個案，變相本港已連續22日無本地個案。

本港昨累計221.2萬人已打第一針，佔適齡人口32.5%。香港總商會昨講解抽獎詳情，總裁梁兆基指獎品會平均分到每一輪抽獎、部分不能轉讓，呼籲參加者留意活動網站。他又稱，大獎會放在最後數輪抽獎，以刺激市民接種。此外，會展管理公司將送出總值50萬元的獎品鼓勵接種，包括全年任食自助晚餐；稻苗學會亦推出總值逾25萬的餐飲現金券抽獎，兩者均只接受完成兩針人士參與。


昨增1英國輸入個案
疫情方面，日前確診新冠肺炎的27歲機場男地勤(#11902)，衛生防護中心指他曾與早前3宗印尼抵港個案，於機場臨時採樣中心短暫相遇，加上他們病毒基因相同，故把地勤及其在大埔新達廣場兼職的24歲女同事(#11918)，由本地個案改為輸入關連個案，換而言之本港已連續22日沒有本地感染。昨本港則新增1宗確診，43歲男子(#11922)上周三(23日)由英國抵港，檢疫期間確診、無病徵，另錄得少於5宗初步確診。

在已打第一針的人口當中，有125.6萬人打復必泰、95.6萬人打科興。養和醫院早前招募457名醫護人員研究，當中237人打復必泰、220人打科興。團隊研究發現，打第一針復必泰後有九成人抗體呈陽性，但科興只有19%至77%不等；完成接種28日後，接種科興者的體內抗體水平較復必泰低。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎-港22日無本地個案-總商會抽獎-周五起登記-273992
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