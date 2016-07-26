新冠肺炎 港22日無本地個案 總商會抽獎 周五起登記

新冠疫苗接種計劃展開約4個月，各界都繼續推出優惠或活動「谷針」。香港總商會的疫苗抽獎將舉行7輪，共逾6,000份獎品總值逾4,300萬元，包括商務客位機票及購物禮券等，已完成接種兩針的市民周五起可登記活動。另外，日前確診的大埔新達廣場顧客服務員，分類昨被改列輸入相關個案，變相本港已連續22日無本地個案。

本港昨累計221.2萬人已打第一針，佔適齡人口32.5%。香港總商會昨講解抽獎詳情，總裁梁兆基指獎品會平均分到每一輪抽獎、部分不能轉讓，呼籲參加者留意活動網站。他又稱，大獎會放在最後數輪抽獎，以刺激市民接種。此外，會展管理公司將送出總值50萬元的獎品鼓勵接種，包括全年任食自助晚餐；稻苗學會亦推出總值逾25萬的餐飲現金券抽獎，兩者均只接受完成兩針人士參與。



昨增1英國輸入個案

疫情方面，日前確診新冠肺炎的27歲機場男地勤(#11902)，衛生防護中心指他曾與早前3宗印尼抵港個案，於機場臨時採樣中心短暫相遇，加上他們病毒基因相同，故把地勤及其在大埔新達廣場兼職的24歲女同事(#11918)，由本地個案改為輸入關連個案，換而言之本港已連續22日沒有本地感染。昨本港則新增1宗確診，43歲男子(#11922)上周三(23日)由英國抵港，檢疫期間確診、無病徵，另錄得少於5宗初步確診。

在已打第一針的人口當中，有125.6萬人打復必泰、95.6萬人打科興。養和醫院早前招募457名醫護人員研究，當中237人打復必泰、220人打科興。團隊研究發現，打第一針復必泰後有九成人抗體呈陽性，但科興只有19%至77%不等；完成接種28日後，接種科興者的體內抗體水平較復必泰低。