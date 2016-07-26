新冠肺炎 澳門一家四口確診或與南京疫情相關

澳門昨新增一家四口確診，感染的是Delta變種病毒。最先發病的女兒曾在上月19至24日參加交流團，到廣東珠海搭機前往陝西西安，去程客機上一個航班為南京祿口機場往珠海，該航班上兩名乘客隨後1確診1無症狀感染，澳門衛生部門高度懷疑這是涉事家庭感染源頭。澳門昨午宣布進入即時預防狀態，交流團29人則被列為密切接觸者。當局不排除有更多人確診，待交流團檢測結果出爐後，會決定是否全民檢測。



珠海衛生部門昨向澳門通報，一對澳門夫婦前日在珠海採樣檢測呈陽性。澳門相關部門聯絡上該對夫婦後，將兩人送到仁伯爵綜合醫院隔離治療，同時為其一子一女檢測，結果發現，女兒CT值為三十幾，父母及兒子的病毒載量卻遠高於女兒，CT值均約為10，意味該家庭較大機會是女兒先受感染，再傳染家人。



一家四口正在隔離治療。澳門傳染病防制暨疾病監測部協調員梁亦好表示，女兒曾在上月22日出現咳嗽、味覺及嗅覺喪失等症狀，27日左右好轉；兒子28日起發燒、頭痛、頭暈，29日出現味覺及嗅覺喪失等症狀；父親本月1日開始咽痛，母親則自前日出現咽痛、味覺及嗅覺喪失。梁亦好提到，父母均曾接種新冠疫苗，兩名子女則未接種。



行程方面，女兒上月19日經珠海機場去西安，24日從西安搭機抵珠海後轉旅遊巴士回澳門；父母在上月25日、27日、29日及本月1、2日，經拱北口岸即日來回珠海澳門。一家人曾在上月25日下午1至2時到聯邦酒樓飲茶、27日晚到雅佳餐廳用膳；兒子因放暑假大部分時間留在家中，上月26日中午曾去到白鴿巢圖書館。



出入珠澳須24小時檢測陰性證明

澳門政府指，當地面臨新冠病毒社區傳播及爆發的風險極高，又要求自昨午3時半起，離境須持24小時內核酸檢測陰性報告。珠海亦自昨晚8時起，要求經珠澳口岸入境人士須持24小時檢測陰性報告，同時展開全民檢測，全市娛樂及演出場所、網吧等暫停營業。此外，上月31日晚9時至本月7日晚9時，從澳門入境珠海且不再回澳門人士，須進行「三天兩檢」核酸檢測。



一家四口所住的連勝街美連大廈及旁邊2幢大廈被劃為封控區(紅碼區)，全部居民要隔離及檢測；周邊5幢大廈為黃碼區，居民亦要檢測。母親在義字街榮發大廈地下水果檔工作，水果檔昨午強制停業消毒，大廈及周邊商舖列紅碼區。父親在衛生局任司機，其主要工作範圍石排灣衛生中心及路環衛生站，昨午關門清潔消毒。