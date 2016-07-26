新冠肺炎 疫情持續趨緩 台灣下周或微解封

台灣新冠肺炎本土疫情持續向好，昨新增28確診、1死，連續11天確診數字少於100宗。行政院長蘇貞昌表示，目前未達解除疫情三級警戒標準，但會合理放寬各行業的管制措施，並正研究「分區圍堵」方案，即只在出現集中感染的區域加強管制，而非以縣市為單位，本周內有所公布。



台灣當局無明言解除三級警戒標準，但升級至三級警戒的標準是「單周出現3件以上社區群聚事件，或1天確診10名以上感染源不明之本土病例」，而台北三大市場感染群組昨再增1宗確診，連同前日共有5宗確診。屏東Delta變種病毒群組亦新增1人確診，患者為集中隔離人士。

忍耐多時的民眾已對「解封」急不及待。太魯閣公園管理處昨表示，園區按三級警戒期封園至下周一，故入園申請系統有開放下周二起至9月5日期間的登山及山屋床位申請，目前已收到2,728隊、共10,271人的申請，約為去年同期的三分一。



雲南瑞麗再錄確診

大陸方面，廣東深圳和東莞今日零時起取消「出省持48小時內核酸陰性報告」的管制措施，至此全省的出省管制全數取消。不過，雲南與緬甸邊境接壤的瑞麗市姐告片區，繼今年3月底爆發本土疫情後，前日再新增3人確診，其中2人中國籍，1人緬甸籍，均在全市常態化核酸檢測中發現。瑞麗市昨啟動全民檢測，並要求所有人非必要不進出瑞麗。