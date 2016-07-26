新冠肺炎 石澳29歲女復陽 未打針或禁足部分場所

本港昨增7宗新冠肺炎確診，全屬帶L452R變異病毒株、已打齊兩針的輸入個案，另一名月初在葡萄牙染疫的29歲女子，抵港完成檢疫及返回石澳寓所後確診，被界定為外地確診復陽個案。新冠疫苗接種計劃展開逾半年，政府昨表示正朝著全民接種的目標進發，明言日後部分處所或禁止未打針者進入，又透露將針對3個群組「谷針」。



新增7宗涉L452R、均完成接種復必泰或科興疫苗的個案，包括一名68歲男子(#12102)，他本月15日離港往美國，上周三(25日)返港並在機場取得陰性檢測結果，惟同日開始有病徵，至上周五(27日)在檢疫酒店抽取的樣本呈陽性。衛生署指，他潛伏期曾居住的愉景灣觀霞樓及所到之處，已被納入強制檢測公告。

其餘個案分別有3人搭菲律賓航空PR300航班，從菲律賓來港，以及3人搭土耳其航空TK083航班由土耳其抵港。兩班機各有3人抵港後在機場確診，觸發現有「熔斷機制」，衛生署遂昨起禁止菲律賓航空由馬尼拉出發和土耳其航空由伊斯坦布爾出發的航班，從當地著陸本港至下月11日。

另外，一名已完成接種復必泰疫苗和取得陽性抗體的29歲女子，月初在葡萄牙確診，其後離開當地時持有陰性檢測證明。她月中返港並完成7日檢疫後，返回石澳村208號的寓所居住，惟上周五檢測呈陽性，當局判斷為外地確診的復陽個案。



針對3個群組「谷針」

疫苗接種計劃昨展開第185日，已有60.8%適齡人口接種第一針。公務員事務局長聶德權昨稱，因應傳播力強的Delta變種病毒，有需要在社區建立保護屏障，未來會分別向20至59歲的「工作人口」、學生和長者群組「谷針」，目標是全民接種。他續稱，將來會多方面增加市民接種誘因，又明言部分場所或禁止未打針人士進入。

聶德權又指，政府並非機械式按接種率考慮放寬社交距離措施，而是按風險評估。他稱，政府正研究要求更多高風險行業員工「須打針否則自費檢測」，如檢疫酒店員工，並再次促請企業跟隨這種做法。