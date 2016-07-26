新冠肺炎 突爆Delta本土感染 福建增至68人中招

福建上周五爆發新一輪新冠肺炎本土疫情，截至昨午4時，短短3日內最少有68人染疫，病毒基因排序初步結果為Delta變種病毒，源頭疑為上月初從新加坡回國的莆田市仙游縣楓亭鎮一名小學生父親。莆田市昨起封閉或封控連接外縣市的高速公路出入口，民眾非必要不得離開，如需出入莆田，須持48小時內核酸檢測陰性證明。全省師生則須在本月19日前完成一輪核酸檢測。



莆田市政府前日指出，當地開學後每半個月抽驗10%在校學生，其中仙游縣總醫院上周四晚發現兩份混測樣本採檢結果呈陽性後，再對涉及的20名學生進行單採檢測，至上周五證實是楓亭鎮鋪頭小學兩名分別12歲及10歲學生呈陽性，而兩人是親兄弟。當地馬上擴大檢測，發現該對兄弟的父母亦呈陽性，兄長一名同學及該同學的父親也呈陽性。



小學生父親新加坡回國 疑為源頭

莆田市政府懷疑該同學的父親是今波疫情源頭。該名父親上月4日從新加坡返回廈門，在廈門集中隔離14天後回仙游縣繼續集中隔離7天，至上月26日轉為居家健康監測，期間9次核酸檢測及1次血清檢測均為陰性，上周五核酸檢測呈陽性，判斷其「病毒潛伏期較長」。該名父親被列為境外輸入個案，其妻及9歲女兒亦於前日證實染疫。

仙游縣上周五起封控管理患者所住區域展開檢測，結果發現更多陽性個案。截至昨午4時，全省增至35宗確診(1宗無症狀轉確診)、33宗無症狀感染，其中32宗確診及32宗無症狀感染來自莆田，患者大部分是鋪頭小學學生和家人，以及該小學附近「協勝鞋廠」的員工；毗鄰莆田的泉州市則有3宗確診和1宗無症狀感染，患者主要是協勝鞋廠員工。



仙游縣楓亭鎮全鎮昨午升級為疫情高風險地區，仙遊縣郊尾鎮後沈村、仙游縣賴店鎮象嶺村及仙游縣園莊鎮大埔村升級為中風險地區。仙游縣所有巴士、旅遊巴、的士及網約車前日已停駛，仙游火車站禁止上落客；楓亭鎮所有學校前日起封校停課。莆田市所有中小學及幼稚園今起暫停上學，改為網上教學，市內文娛康樂場所如戲院、網吧、酒吧、棋牌室、健身室、博物館、圖書館等昨起停業，民眾出入室內公共場所及乘搭公共交通工具必須出示健康碼、戴口罩及量體溫。