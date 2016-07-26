Am730
Am730
Am730
Am730
News
新冠肺炎 總商會︰不開關 經濟一沉不起 張建宗︰檢視可否放寬社交距離措施
1 小時前
#Hashtags
新型肺炎本地零確診輸入個案經濟增長通關疫苗抽獎疫苗氣泡安老院舍新冠肺炎
新冠肺炎 總商會︰不開關 經濟一沉不起 張建宗︰檢視可否放寬社交距離措施
news-images

本港昨增1宗由俄羅斯抵港的新冠肺炎確診，36歲男機組人員(#11887)前日抵港時沒有病徵，連續13日沒有本地感染，當局暫錄得少於5宗初步確診。現有社交距離措施後日屆滿，政務司長張建宗昨在網誌透露，會視乎疫情發展、疫苗接種進度和「疫苗氣泡」的落實情況等，認真檢視能否放寬措施。但為鼓勵各界接種疫苗，政府周五起停止向安老院舍員工發放檢測的特惠津貼，改為向已打針的員工發放800元的一次過特別津貼，並將會加密強制檢測的次數至每10天一次。

周五起取消院舍員工檢測津貼
勞工及福利局長羅致光在網誌指，截至本月中估計目前只有大約三成院舍員工注射了最少第一劑疫苗，要達至防疫屏障的八成注射率，仍有很大的距離。社會福利署已宣布周五(25日)起，會停每月派200元檢測津貼，改為已打針員工派發800元一次過津貼，並會縮短至「十日一檢」及考慮不接受深喉唾液檢測。他解釋由於外傭強制病毒檢測已終結，亦是時候考慮不再容許院舍員工交樣本瓶，以滿足強檢要求。

副局長何啟明昨出席活動後被問及新安排時形容，有關措施是以「既柔亦剛」方法鼓勵接種。
連續13日本地沒有錄得確診個案，對放社交距離措施是否有空間放寬，張建宗指，本月初錄得數宗源頭不明、涉及變種病毒的本地確診個案，有需要嚴防疫情反彈，而控制疫情一直是特區政府頭等大事，是重啟經濟的重要條件。政府亦鼓勵包括醫護人員在內的特定優先群組人士接種疫苗，截至本月中，已有超過3.5萬名醫管局員工接種了第一劑疫苗，整體接種率超過四成一。他重申市民應盡快接種疫苗，讓香港逐步回復正常運作，早日恢復與內地和海外的人員往來。「疫苗氣泡」是全球發展所趨，按照目前形勢，疫苗接種率愈高的地區，將愈有條件盡早恢復經濟及社會活動。

香港總商會總裁梁兆基在電台節目表示，本港不能長期依賴「內循環」或財政儲備支撐經濟增長，引述國際貨幣基金組織(IMF)的估計，指本港在疫情下的經濟損失達6,000億港元，他直指數字龐大，並憂若長時間無法通關更會令本港經濟一沉不起，認為恢復與外地往來才是目前唯一可行方法。他又稱，防疫措施不可能滴水不漏，有變種病毒亦會引致大爆發，因此商界希望透過疫苗抽獎，鼓勵市民接種疫苗。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎-總商會︰不開關-經濟一沉不起-張建宗︰檢視可否放寬社交距離措施-272599
#Hashtags
新型肺炎本地零確診輸入個案經濟增長通關疫苗抽獎疫苗氣泡安老院舍新冠肺炎
Am730

新冠疫苗｜只識國藥同科興？一文睇清內地7款新冠疫苗

國金地位 林鄭：過去兩年無損「金名片」

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
新冠疫苗｜只識國藥同科興？一文睇清內地7款新冠疫苗
Am730
Am730
國金地位 林鄭：過去兩年無損「金名片」
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多