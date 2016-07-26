新冠肺炎 總商會︰不開關 經濟一沉不起 張建宗︰檢視可否放寬社交距離措施

本港昨增1宗由俄羅斯抵港的新冠肺炎確診，36歲男機組人員(#11887)前日抵港時沒有病徵，連續13日沒有本地感染，當局暫錄得少於5宗初步確診。現有社交距離措施後日屆滿，政務司長張建宗昨在網誌透露，會視乎疫情發展、疫苗接種進度和「疫苗氣泡」的落實情況等，認真檢視能否放寬措施。但為鼓勵各界接種疫苗，政府周五起停止向安老院舍員工發放檢測的特惠津貼，改為向已打針的員工發放800元的一次過特別津貼，並將會加密強制檢測的次數至每10天一次。

周五起取消院舍員工檢測津貼

勞工及福利局長羅致光在網誌指，截至本月中估計目前只有大約三成院舍員工注射了最少第一劑疫苗，要達至防疫屏障的八成注射率，仍有很大的距離。社會福利署已宣布周五(25日)起，會停每月派200元檢測津貼，改為已打針員工派發800元一次過津貼，並會縮短至「十日一檢」及考慮不接受深喉唾液檢測。他解釋由於外傭強制病毒檢測已終結，亦是時候考慮不再容許院舍員工交樣本瓶，以滿足強檢要求。

副局長何啟明昨出席活動後被問及新安排時形容，有關措施是以「既柔亦剛」方法鼓勵接種。

連續13日本地沒有錄得確診個案，對放社交距離措施是否有空間放寬，張建宗指，本月初錄得數宗源頭不明、涉及變種病毒的本地確診個案，有需要嚴防疫情反彈，而控制疫情一直是特區政府頭等大事，是重啟經濟的重要條件。政府亦鼓勵包括醫護人員在內的特定優先群組人士接種疫苗，截至本月中，已有超過3.5萬名醫管局員工接種了第一劑疫苗，整體接種率超過四成一。他重申市民應盡快接種疫苗，讓香港逐步回復正常運作，早日恢復與內地和海外的人員往來。「疫苗氣泡」是全球發展所趨，按照目前形勢，疫苗接種率愈高的地區，將愈有條件盡早恢復經濟及社會活動。

香港總商會總裁梁兆基在電台節目表示，本港不能長期依賴「內循環」或財政儲備支撐經濟增長，引述國際貨幣基金組織(IMF)的估計，指本港在疫情下的經濟損失達6,000億港元，他直指數字龐大，並憂若長時間無法通關更會令本港經濟一沉不起，認為恢復與外地往來才是目前唯一可行方法。他又稱，防疫措施不可能滴水不漏，有變種病毒亦會引致大爆發，因此商界希望透過疫苗抽獎，鼓勵市民接種疫苗。