Am730
Am730
Am730
Am730
News
新冠肺炎 酒店女工改列輸入 美領館員工初步確診
1 小時前
#Hashtags
新型肺炎紅茶館變種病毒外傭輸入個案新加坡新冠肺炎美國領事館澳門
新冠肺炎 酒店女工改列輸入 美領館員工初步確診
news-images
衛生防護中心正調查美國領事館的初步確診職員是否復陽。(資料圖片)
 news-images
澳門與本港通關安排將跟隨內地措施。(iStock圖片)

油麻地紅茶館酒店41歲兼職女清潔工(#11937)，清潔一間有確診者住過的房間後確診。港大證實兩人病毒基因相同、均涉L452R變異病毒株及Delta變種病毒，衛生防護中心昨把清潔工由本地源頭未明，改列作輸入相關個案，變相本港已連續28日「零本地感染」，但美國駐港總領事館有員工初步確診，紀錄恐再「斷纜」。
 

一名印傭(#11920)上周在該酒店503室檢疫期間確診，涉事女清潔工事後入內清潔，其後確診。港大分析女工病毒基因後，發現她感染Delta、基因片段與印傭完全一致，相信女工清潔房間期間被病毒污染或感染。由於個案已改列「輸入相關」，本港已連續28日沒有本地感染。不過，美國駐港總領事館昨晚公布，一名毋須接觸公眾的員工初步確診，領事館今日會關閉一日。衛生防護中心初步調查顯示，該職員早前可能曾於美國確診，目前正與美國衛生當局跟進，以確認個案是否復陽。

確診女清潔工入院後只驗出陰性結果，港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，染疫病人應持續驗到陽性，認為女工即使驗到帶有病毒也不代表受感染，目前未知是否真正確診。他又稱，兩個浴室洗手盆環境樣本呈陽性，反映漂白水消毒成效存疑，外判清潔公司亦不知有否跟從當局指引。政府日前已通知所有檢疫酒店，暫停要求該外判公司消毒確診者房間。

個案方面，前日確診的15歲男學生(#11941)的密切接觸者昨確診，該18歲男學生(#11944)同樣日前英國抵港；當局暫錄得少於5宗初步確診。

新冠疫苗接種計劃昨展開第130日，有240.6萬人已打首針、佔適齡人口35.4%。繼雙程證人士和難民後，接種計劃將擴展至所有合法在港逗留、足夠時間打兩針的訪客。當局估計有二千多人合資格，他們今起可到郵局預約。新加坡亦呼籲國民打針，惟同時亦考慮摒棄其餘防疫和檢疫等措施，何栢良指有關抗疫方向，前提是要有廣泛國民已打針，又說星港旅遊氣泡若重啟，對本港影響較大。另外，早前指28日沒有本地確診就有望通關的澳門，昨「改口」指通關日期須跟隨內地與本港通關的安排，因澳門和內地實施「聯防聯控」，故兩地措施要一致。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎-酒店女工改列輸入-美領館員工初步確診-274599
#Hashtags
新型肺炎紅茶館變種病毒外傭輸入個案新加坡新冠肺炎美國領事館澳門
Am730

圖片新聞 : 寶寶

升中派位結果今日揭曉 92%獲派首三志願

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
圖片新聞 : 寶寶
Am730
Am730
升中派位結果今日揭曉 92%獲派首三志願
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多