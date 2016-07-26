新冠肺炎 酒店女工改列輸入 美領館員工初步確診

油麻地紅茶館酒店41歲兼職女清潔工(#11937)，清潔一間有確診者住過的房間後確診。港大證實兩人病毒基因相同、均涉L452R變異病毒株及Delta變種病毒，衛生防護中心昨把清潔工由本地源頭未明，改列作輸入相關個案，變相本港已連續28日「零本地感染」，但美國駐港總領事館有員工初步確診，紀錄恐再「斷纜」。



一名印傭(#11920)上周在該酒店503室檢疫期間確診，涉事女清潔工事後入內清潔，其後確診。港大分析女工病毒基因後，發現她感染Delta、基因片段與印傭完全一致，相信女工清潔房間期間被病毒污染或感染。由於個案已改列「輸入相關」，本港已連續28日沒有本地感染。不過，美國駐港總領事館昨晚公布，一名毋須接觸公眾的員工初步確診，領事館今日會關閉一日。衛生防護中心初步調查顯示，該職員早前可能曾於美國確診，目前正與美國衛生當局跟進，以確認個案是否復陽。

確診女清潔工入院後只驗出陰性結果，港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，染疫病人應持續驗到陽性，認為女工即使驗到帶有病毒也不代表受感染，目前未知是否真正確診。他又稱，兩個浴室洗手盆環境樣本呈陽性，反映漂白水消毒成效存疑，外判清潔公司亦不知有否跟從當局指引。政府日前已通知所有檢疫酒店，暫停要求該外判公司消毒確診者房間。

個案方面，前日確診的15歲男學生(#11941)的密切接觸者昨確診，該18歲男學生(#11944)同樣日前英國抵港；當局暫錄得少於5宗初步確診。

新冠疫苗接種計劃昨展開第130日，有240.6萬人已打首針、佔適齡人口35.4%。繼雙程證人士和難民後，接種計劃將擴展至所有合法在港逗留、足夠時間打兩針的訪客。當局估計有二千多人合資格，他們今起可到郵局預約。新加坡亦呼籲國民打針，惟同時亦考慮摒棄其餘防疫和檢疫等措施，何栢良指有關抗疫方向，前提是要有廣泛國民已打針，又說星港旅遊氣泡若重啟，對本港影響較大。另外，早前指28日沒有本地確診就有望通關的澳門，昨「改口」指通關日期須跟隨內地與本港通關的安排，因澳門和內地實施「聯防聯控」，故兩地措施要一致。