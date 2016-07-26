新冠肺炎｜52歲確診婦提供虛假密切接觸者資料 判囚14日成第3名罪成患者

衞生署今日(10日)公布，一名52歲新型肺炎確診女病人(#9609)，今年1月17日在衞生防護中心進行其流行病學調查期間，向獲授權人員提供虛假的密切接觸者資料。她被控違反《預防及控制疾病(披露資料)規例》(第599D章)，今日在九龍城裁判法院被判處即時監禁14日。翻查資料，患者居於元朗寶豐樓，於1月18日被公布確診，屬本地源頭未明個案，其後留醫至2月2日出院。

署方指根據《規例》，任何人士向獲授權人員提供虛假或具誤導性資料屬刑事罪行，違例者最高可被罰款10,000元及監禁6個月。署方發言人表示，在追蹤期間向獲授權人員隱瞞或提供虛假或誤導性資料，是極不負責任的行為，並會阻延病毒追蹤工作，對公共衞生構成重大威脅。

截至今日，共有5人已因違反有關規例被法庭定罪。署方發言人重申，衞生署必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。翻查資料，首宗和第二宗個案的被告並非新型肺炎確診者，而第三、四宗違例者是涉及本港社區首條變種病毒傳播鏈的印度裔30歲男工程師Syed Mohamed Rizvi(#11643)和菲律賓籍31歲女護士Guadiz Victoria Marie Alcaide(#11672)。