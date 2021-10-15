新北親子郊遊團遇山洪暴發 釀4死2失蹤

台灣新北市雙溪區後寮溪與北勢溪匯流之處虎豹潭昨午山洪暴發，一個有32人參加的「大自然體驗營」當時正沿梳子壩橫過北勢溪，其中7人被洪水沖走失蹤。除了一名女童隨後自行上岸獲救外，截至今日中午，救援人員已尋獲2大2小、年齡介乎9至48歲的失蹤者遺體，一名15歲少女及一名8歲男童尚未尋獲。

主辦公司急刪FB 網民質疑草菅人命

主辦體驗營的「天大地方自然文化有限公司」主要在Facebook專頁「大方體驗自然」招攬客人，每學期有7堂，每人收費1,600元新台幣。登記地址為台北市某商廈，但台灣傳媒到場發現該公司並不存在，大廈保安亦不認識該公司。該公司昨晚還急刪Facebook專頁，但網民已將專頁內容截圖，並指照片中的兒童在溪邊跳水、攀岩，卻沒有穿救生衣和護具，質疑該公司「沒有風險管理」、「根本害死小孩」。該公司姓張負責人已被警方傳喚到案協助調查。

氣象部門前一晚預告山區有雨

此外，台灣傳媒報道，事發前一晚氣象部門已預報山區有雨，但涉事公司仍在事發當日由1名老師帶16家長、15兒童出發，經梳子壩渡溪往虎豹潭古道。涉事姓蘇老師還稱，「出團前沒想到天氣這麼糟」，中途因下雨而沿路折返，未料經過梳子壩時，溪水突然暴漲，將多名參加者沖走。

報道提到，匯入虎豹潭的支流多，一旦遇強降雨，溪水就會瞬間暴漲。有當地居民亦強調，附近山高溪流多，溪水暴漲快，若大雨持續超過半小時，就要盡快離開溪邊，而出事當日下午4時許至5時許一直落大雨，雨勢像「用倒的」。

學者：經梳子壩渡溪危險重重

報道又引述台灣知名防災專家、陽明交通大學土木工程學系副教授單信瑜指出，梳子壩的設計是用來阻擋泥石流，有梳子壩的溪流原就是易爆發土石流的地點，即相對風險較高的野溪，且梳子壩本身並非步道，溪水較淺時，走在上面也因有較大縫隙而有墜溪危險，溪水暴漲時還走梳子壩，更會被直接沖走，比走在溪床更危險。