新地12大商場加推三重消費賞上賞 10.1限定100%購物回贈

10月1日除了是國慶假期外，亦是第二期電子消費券正式發放的日子！為了讓大家在一連三日的長週末買得盡興，新鴻基(新地)旗下12大商場東港城、上水廣場、北角匯、Mikiki、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、life@KCC、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場宣佈加推「消費賞上賞」第二擊，10月1日起推出三重獎賞，高達100%回贈、大派逾百萬禮券及送過千萬會員積分，幫大家的消費券增值！

10月1日消費券發放首日，只要於12大商場以電子貨幣包括4大指定電子消費券支付工具AlipayHK、WeChat Pay HK、八達通及Tap & Go拍住賞即日消費滿港幣$1,000，即可獲贈港幣$1,000指定商場或商戶禮券組合，回贈率高達100%。The Point會員可於9月30日在「新地商場」手機應用程式中參與商場的獎賞頁面內以1,000會員積分搶先換領「消費券千元賞」電子預留證。12大商場不少參與商戶亦乘勢推出消費券支付優惠，包括東港城蘇寧Suning以AlipayHK購買商品滿港幣$1,000(合資格交易)，即可立減港幣$100；Mikiki Cottex以AlipayHK、WeChat Pay HK或八達通消費，可享額外88折優惠等。

10月大派逾百萬禮券 再送5千萬會員積分

另外，由10月1日起，於指定參與商場以4大指定電子消費券支付工具單日消費滿港幣$3,000及港幣$6,000或以上，即可分別獲得港幣$600及港幣$1,500指定新地商場購物餐飲贈券，贈券通用12大商場，範圍遍及港九新界，涵蓋逾310個商戶及品牌，由時尚服飾、餐飲美食到生活家品都一應俱全。而12大商場今次更額外推出會員倍數積分推廣，合共派發逾5千萬會員積分，The Point會員於推廣期內憑消費即可賺取5倍積分，上限為10萬分，換取心水禮品就更輕鬆。

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