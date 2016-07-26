新增確診連續2天少於200 陳時中：撐住

台灣新冠肺炎本土疫情有緩和跡象，昨日新增174人確診，其中15人死亡，是連續第2天確診人數低於200人。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，近日確診數字趨於平穩，台北市、新北市疫情亦朝好的方向發展，但不能因此鬆懈，「大家一起撐住」。



重災區台北及新北疫情三級警戒昨滿一個月，台北市長柯文哲認為，雙北「表現很好」，沒有硬封城，疫情就慢慢獲得控制。至於會否調低疫情級別，他強調全台「同島一命」，高鐵及高速公路將全台連在一起，「要降級要全台一起」。新北市長侯友宜則指，新北29區當中，17區已無新增確診，其他區相關數字亦趨緩，唯獨樹林區確診人數無大降，需特別注意是否尚有確診者未找出。



廣州2醫護確診

大陸疫情方面，廣東前日新增4宗本土確診，均來自廣州。廣州專責收治新冠肺炎患者的廣州醫科大學附屬市八醫院，則有2名醫護昨日確診，當局初步推斷是「意外暴露」造成感染。此外，廣州海珠、天河、白雲、黃埔、番禺有11個封閉及封控區域，過去14天經過最少3輪全民檢測，都無發現新感染者，遂於昨日解封。受廣州疫情影響而有1人確診的湛江吳川市，疫情封控區域「梅菉街道」有4人在上周六晚偷偷坐船離開，被行政拘留7天。