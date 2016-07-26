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新增3輸入確診個案 3漢俱打兩針
24 分前
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新冠肺炎確診個案輸入個案衛生署卡塔爾航空
新增3輸入確診個案 3漢俱打兩針
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昨錄得3宗輪入確診個案。(資料圖片)

本港昨新增3宗新冠肺炎確診個案，均為外地輸入，至今本港個案累計12,078宗(包括12,077宗確診個案和一宗疑似個案)。3名男患者均已接種兩劑新冠疫苗，均無病徵，分別由尼泊爾、希臘、巴基斯坦抵港，年齡介乎34至47歲。其中尼泊爾抵港的38歲男子#12076，於5月12日及6月2日在香港接種兩劑復必泰疫苗。47歲男子#12077從希臘抵港，於3月22日及4月12日在香港接種兩劑復必泰疫苗，7月14日在香港血液樣本檢測對新型冠狀病毒刺突蛋白抗體呈陽性。而34歲男子#12078從巴基斯坦抵港，報住香港荃灣帝盛酒店，於4月10日及5月8日在香港接種兩劑科興疫苗。

過去14天，本港累計新增個案54宗，一宗屬源頭不明本地個案，一宗與輸入個案有流行病學關連，其餘為輸入個案。

另外，由於周二從卡塔爾多哈來港的卡塔爾航空QR818航班一名乘客經抵港檢測確診、兩名乘客未能符合《預防及控制疾病(規管跨境交通工具及到港者)規例》指明的條件，衛生署禁止卡塔爾航空客機今日(27日)至下月9日從多哈抵香港。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新增3輸入確診個案-3漢俱打兩針-282137
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