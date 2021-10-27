新學年爆多宗學童墮樓案 教育局促學校加強預防

本港新學年至今發生多宗學童墮樓事件，造成4死1危殆。教育局昨晚去信學校，表示對事件難過，希望與學校攜手加強預防工作，防止學童自殺事件再次發生。

教育局在信中關注個別學生會否在不自覺中有模仿行為，希望校方進一步加強學生精神健康的工作，教職員要多留意和識別學生自殺行為的危險因素，及常見自殺警告訊號，包括情緒或行為變化、言談間表達死亡或自殺的意念等，以早識別高危學生、群組或級別，轉介社工及校本教育心理學家等支援及輔導，加強「守門人」角色。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

生命熱線：2382 0000

明愛向晴軒：18288

社會福利署：2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)：2896 0000

東華三院芷若園：18281

醫管局精神健康專線：2466 7350

利民會/即時通：35122626

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

相關新聞：