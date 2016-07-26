開學日｜新學年續上半日課 有小學生表示期待開學

今日是開學日，全港中小學校繼續上半日面授課。有學生表示，期待開學，可以跟同學見面。在荃灣區一間小學，早上7時許，莘莘學子陸續返回校舍，家長們於校外目送子女上學，疫情下，他們進入校園之前，都要排隊量體溫及以酒精搓手液清潔雙手。教育局早前容許師生新冠疫苗接種率達七成的學校或年級，恢復全日面授上課。

運輸署緊急事故交通協調中心今日密切監察交通及公共運輸服務情況，署方亦派員到全港各主要公共交通接駁點和學校區實地監察，向協調中心匯報最新情況，在有需要時安排加強公共運輸服務，或通知警方協助疏導交通。署方指，一如以往的開學日，整體的路面交通，包括各主幹道、過海隧道，以及學校區域的交通，較平日繁忙。儘管如此，各條主要幹道及過海隧道的交通大致正常。在公共運輸服務方面，港鐵及巴士各路線均維持正常服務。

運輸署提醒學生預留充裕交通時間

因應各學校在未來數日陸續恢復正常上下課時間，運輸署會繼續密切監察交通及公共運輸服務情況，並與各主要公共運輸服務機構及有關部門保持緊密聯繫。署方再次提醒學生，應預留充裕的交通時間往返學校，並要注意道路安全。住在離島區或就讀離島區學校的學生應盡早了解要乘搭的渡輪航線班次、船種及航程時間。同時，由於學校區域交通可能較繁忙，駕駛人士應盡量避免駛經這些區域。