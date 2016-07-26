新巴城巴｜研與港鐵合作助轉乘 以創意向運動員致敬

港島兩間主要巴士公司新巴和城巴的業務，近年受港鐵版圖擴大和新型肺炎疫情影響，經營變得困難。兩巴母公司匯達交通的行政總裁譚利民今日(29日)表示，疫情下不少公司都會受影響，但巴士服務作為香港的基礎，認為要以長遠的目光審視。他並透露，正研究與港鐵合作以改善本港交通網絡，例如在科技上配合、提供轉乘優惠等，令乘客轉乘兩種交通工具是更順暢。

新巴城巴去年錄得逾2億元虧損，年初更一度裁員重組架構。譚利民承認，兩巴目前正面對歷來最大挑戰，惟暫未有計劃再裁員和申請加價，並正積極開拓其他方式增加收入。早前有指，兩巴有意合併旗下的3個專營權，他指有關研究仍在進行中，現時討論言之尚早。

譚利民：欣賞運動員表現

代表香港出戰東京奧運的劍擊選手張家朗及游泳代表何詩蓓，日前先後勇奪金牌和銀牌，九巴、港鐵分別宣布向港隊運動員送出不同的乘車優惠。譚利民說，十分欣賞港隊運動員在奧運的表現，公司亦會向他們提供獎勵，不過明言不想抄襲其他人的做法，故將以具創意方式向他們致敬和慶祝，詳情暫不透露。

抵港前曾在英國和新加坡營運巴士服務的譚利民，今亦公布下月會有全港首輪雙層電動巴士，從陸路運抵本港進行測試，同時會繼續研究其他環保能源巴士，包括爭取引入氫能汽車。

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