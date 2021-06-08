更新｜新巴車長不小心駕駛罪成判100小時社服令 不排除上訴

【18:39 更新】張浩然離開法庭時回應稱，不評論判刑是否合理，亦不評論自己的駕駛態度，但日後會控制自己。至於會否上訴，他指有考慮，但會先與律師商量，而工作安排則需與公司商討。

協助涉事司機的新巴職工會會長林錦標認為判刑過重，又指警方處理大型活動時應做好封路安排，不應任由大型車輛行駛，認為當日有人站出馬路，車長響號示警屬自然。

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【16:01 更新】去年9月6日反修例九龍遊行期間，37歲新巴男司機張浩然涉嫌危險駕駛被捕，連同當日另一項在港島不小心駕駛的控罪，今日下午被裁定兩項不小心駕駛罪成，在九龍城裁判法院被判處100小時社會服務令。

案情指，被告事發當日駕駛970線巴士，駛經油麻地彌敦道時無故響號及快速行駛，並向警員舉中指，令警員及清潔工受驚；同日於薄扶林道近何東夫人紀念堂外駕駛巴士時，一度因為戴手套，而只用手臂控制軚盤。

主任裁判官嚴舜儀判決時指，被告曾表示不滿路況擠塞才宣洩情緒，反映他並沒有合理專注路面和顧及其他道路使用者，認為其駕駛態度不能接受。