新措施｜威尼斯要預約同俾入場費 再加埋閘機 「變咗主題公園」

威尼斯遊客眾多，觀光勝地的「味道」本來已在全球數一數二，如今計劃明年起徵收「入場費」兼要預先購票，有當地議員批評將令威尼斯變成「主題公園」。

6歲以下或住宿市內酒店 豁免入城費

意大利報章《La Stampa》報道，威尼斯當局計劃2022年夏季起，對前往威尼斯一日遊的遊客，徵收3至10歐元(約27至91港元)的入城費，視乎季節及時段而定。當局同時計劃為入城遊客人數設限，遊客屆時可能需要事先預約。住宿在威尼斯酒店的遊客、6歲以下兒童及當地居民和親屬，可獲豁免入城費。

主要地點設閘機掃QR code

此外，城裡主要地點或會設置閘機，市長布魯納羅(Luigi Brugnaro)稱，閘機會類似超級市場入口的那種，讓民眾掃瞄手機或紙本QR code。

有關計劃本來擬於2019年實施，但因新冠肺炎疫情一再延期。當地市議會較早前通過方案，反對的議員包括加斯帕里內蒂(Marco Gasparinetti)，他批評措施會令威尼斯變成主題樂園，「類似措施可在局部地區實施，例如聖馬可廣場，但不應是全市」，他認為當局此舉無非為斂財，並指在城內加設閘機，會令居民日常出入如被監控。

為保護當地環境及生態，當局本月起已禁止大型郵輪進入威尼斯中心區，而過去亦時有居民抗議遊客過多，佔用公共資源及影響日常生活。